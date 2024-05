Mitsu Chem Plast Limited exerce des activités de moulage par injection et de moulage par soufflage d'articles en plastique, tels que des conteneurs industriels, des meubles de soins de santé et des composants automobiles. Le groupe de produits de conteneurs de la société comprend des produits moulés par injection et par soufflage, allant de 100 millilitres (ml) à 250 ml, notamment des bouteilles, des jerrycans et des fûts. Son groupe de produits de mobilier hospitalier comprend des pièces de lits d'hôpitaux, des accessoires de lits d'hôpitaux, des chariots latéraux, des équipements de sécurité, des accessoires, des actionneurs, des tables de lit et des planches dorsales, entre autres. Son groupe de produits automobiles comprend, entre autres, des conduits d'admission d'air, des capots de pluie en plastique, des réservoirs de lave-glace, des tuyaux de climatisation et des réservoirs d'eau. Son autre groupe de produits comprend des chaises moulées par soufflage et des dispositifs médicaux, tels que des trousses de grossesse, des trousses pour la malaria et des trousses pour le virus de l'immunodéficience humaine (VIH). Ses produits d'emballage industriel moulés comprennent, entre autres, des fûts à ouverture totale, des jerrycans et des fûts à ouverture étroite.

Secteur Produits chimiques de base