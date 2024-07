Mitsubishi Chemical Group Corporation (ex Mitsubishi Chemical Holdings Corporation) est une société holding organisée autour de 5 familles de produits : - produits chimiques (32,4% du CA) : éthylène, propylène, benzène, coke, éther, etc. ; - matériaux de performance (28,6%) : polymères de performance, ingrédients alimentaires, films polyester, films à base d'alcool polyvinylique, produits de traitement de l'eau, fibres de carbone et matériaux composites, etc. ; - gaz industriels (23,9%) ; - produits et équipements de soins et de santé (10,1%) : produits pharmaceutiques, réactifs et instruments de diagnostic, ingrédients pharmaceutiques actifs, intermédiaires pharmaceutiques, etc. ; - autres (5%).

Secteur Chimie diversifiée