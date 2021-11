Mitsubishi Chemical Holdings Corporation : Nouveau test d'une zone support 09/11/2021 | 09:19 Nicolas Aleksy 09/11/2021 | 09:19 achat En cours

Cours d'entrée : 945.3¥ | Objectif : 1050¥ | Stop : 830¥ | Potentiel : 11.08% La valeur Mitsubishi Chemical Holdings Corporation revient au contact de la borne basse d'une zone de fluctuation horizontale. On pourra utiliser la proximité de cette zone support pour initier une position haussière.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 1050 ¥. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

La société présente une situation fondamentale intéressante dans une optique d'investissement à court terme.

Points forts La société présente des multiples de résultat très attrayants.

Le titre présente un niveau de valorisation très faible avec une valeur d'entreprise estimée à 0.81 fois son chiffre d'affaires.

Le cours de la société rapporté à sa valeur nette comptable fait ressortir le dossier comme étant relativement bon marché.

Compte tenu des flux de trésorerie positifs que son activité génère, le niveau de valorisation de la société est un atout.

Sur l'année écoulée, les analystes ont régulièrement revu à la hausse leurs estimations de chiffre d'affaires de la société.

Au cours des 4 derniers mois, les analystes ont revu de manière significative leurs estimations du chiffre d'affaires de la société.

Sur l'année écoulée, les analystes couvrant le dossier ont revu fortement à la hausse leurs anticipations de bénéfices par action.

Les révisions de BNA ont été fortement revues à la hausse au cours des 4 derniers mois.

L'objectif de cours moyen des analystes qui s'intéressent au dossier a été fortement revu à la hausse au cours des quatre derniers mois.

Au cours des douzes derniers mois l'opinion des analystes a été fortement revue à la hausse.

Points faibles L'évolution attendue du chiffre d'affaires laisse supposer une croissance médiocre au cours des prochains exercices.

La croissance actuellement anticipée du Bénéfice Net par Action (BNA) de la société pour les prochains exercices est un point faible notable.

Les marges dégagées par la société sont relativement faibles.

L'entreprise présente une situation financière d'endettement tendue et ne dispose pas de marges d'investissement importantes.

L'opinion moyenne du consensus des analystes qui couvrent le dossier s'est détériorée au cours des quatre derniers mois.

Sous-secteur Produits chimiques de diversification Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. MITSUBISHI CHEMICAL HOLDING.. 48.61% 11 868

Données financières JPY USD EUR CA 2022 3 878 Mrd 34 344 M 29 629 M Résultat net 2022 172 Mrd 1 527 M 1 317 M Dette nette 2022 1 807 Mrd 16 004 M 13 806 M PER 2022 7,91x Rendement 2022 2,67% Capitalisation 1 318 Mrd 11 671 M 10 072 M VE / CA 2022 0,81x VE / CA 2023 0,77x Nbr Employés 69 607 Flottant 92,3% Prochain événement sur MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS CORPORATION 09/02/22 Q3 2021 Publication de résultats (estimation) Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 13 Dernier Cours de Cloture 927,60 JPY Objectif de cours Moyen 1 075,38 JPY Ecart / Objectif Moyen 15,9% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Jean-Marc Gilson President & Representative Director Hidefumi Date CFO, Director & Managing Executive Officer Yoshimitsu Kobayashi Chairman Ken Fujiwara Director & Chief Compliance Officer Motohiro Oki Manager-Business Administration