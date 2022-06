Mitsubishi Chemical Holdings Corporation : UBS optimiste sur le dossier

Données financières JPY USD EUR CA 2022 3 953 Mrd 30 457 M 28 392 M Résultat net 2022 186 Mrd 1 429 M 1 332 M Dette nette 2022 1 880 Mrd 14 482 M 13 500 M PER 2022 6,12x Rendement 2022 3,82% Capitalisation 1 117 Mrd 8 605 M 8 022 M VE / CA 2022 0,76x VE / CA 2023 0,69x Nbr Employés 69 607 Flottant 93,6% Graphique MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS CORPORATION Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS CORPORATION Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Neutre Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 12 Dernier Cours de Clôture 786,00 JPY Objectif de cours Moyen 932,00 JPY Ecart / Objectif Moyen 18,6% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Jean-Marc Gilson President & Representative Director Yuko Nakahira Chief Financial Officer & Communications Head Larry Meixner Chief Technology Officer & Executive Senior VP Motohiro Oki Manager-Business Administration Hajime Komori Group Manager-Business Administration Office Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS CORPORATION -7.75% 8 605 SHIN-ETSU CHEMICAL CO., LTD -7.08% 59 242 BASF SE -14.86% 50 979 DUPONT DE NEMOURS, INC. -14.81% 34 997 SASOL LIMITED 63.56% 17 223 FMC CORPORATION 14.25% 15 812