En manque de fonds, Sono Motors abandonne son projet de voiture partiellement alimentée par l'énergie solaire.

Données financières JPY USD EUR CA 2023 20 602 Mrd 153 Mrd 144 Mrd Résultat net 2023 1 127 Mrd 8 359 M 7 891 M Dette nette 2023 4 036 Mrd 29 943 M 28 266 M PER 2023 6,06x Rendement 2023 3,42% Capitalisation 6 807 Mrd 50 495 M 47 667 M VE / CA 2023 0,53x VE / CA 2024 0,59x Nbr Employés 77 164 Flottant 95,0% Graphique MITSUBISHI CORPORATION Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique MITSUBISHI CORPORATION Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Haussière Neutre Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 10 Dernier Cours de Clôture 4 719,00 JPY Objectif de cours Moyen 5 490,00 JPY Ecart / Objectif Moyen 16,3% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Katsuya Nakanishi President & Chief Executive Officer Takehiko Kakiuchi Chairman Yoshihiro Shimazu Manager-Administration Akihiko Nishiyama Independent Outside Director Akitaka Saiki Independent Outside Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) MITSUBISHI CORPORATION 10.18% 50 495 MITSUI & CO., LTD. 0.57% 44 185 ITOCHU CORPORATION -1.95% 43 933 SUMITOMO CORPORATION 8.17% 22 033 MARUBENI CORPORATION 15.51% 22 017 ADANI ENTERPRISES LIMITED -64.15% 19 395