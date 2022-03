UBS Asset Management cède ses parts dans une coentreprise au Japon

Données financières JPY USD EUR CA 2022 17 431 Mrd 147 Mrd 134 Mrd Résultat net 2022 831 Mrd 7 009 M 6 369 M Dette nette 2022 4 249 Mrd 35 856 M 32 583 M PER 2022 7,43x Rendement 2022 3,55% Capitalisation 6 174 Mrd 52 107 M 47 350 M VE / CA 2022 0,60x VE / CA 2023 0,64x Nbr Employés 77 164 Flottant - Graphique MITSUBISHI CORPORATION Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique MITSUBISHI CORPORATION Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Haussière Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 11 Dernier Cours de Cloture 4 182,00 JPY Objectif de cours Moyen 4 344,55 JPY Ecart / Objectif Moyen 3,89% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Takehiko Kakiuchi President Kazuyuki Masu CFO, Representative Director, Head-IT & Corporate Ken Kobayashi Director & Managing Executive Officer Yoshihiro Shimazu Manager-Administration Akihiko Nishiyama Independent Outside Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) MITSUBISHI CORPORATION 14.51% 52 107 ITOCHU CORPORATION 10.38% 48 451 MITSUI & CO., LTD. 9.36% 40 439 ADANI ENTERPRISES LIMITED 2.86% 24 490 SUMITOMO CORPORATION 15.76% 20 805 MARUBENI CORPORATION 18.18% 19 348