Tokyo dans le rouge malgré les performances de Wall Street

Données financières JPY USD EUR CA 2021 4 188 Mrd 37 666 M 31 769 M Résultat net 2021 163 Mrd 1 466 M 1 237 M Tréso. nette 2021 344 Mrd 3 096 M 2 611 M PER 2021 20,5x Rendement 2021 2,30% Capitalisation 3 335 Mrd 29 967 M 25 295 M VE / CA 2021 0,71x VE / CA 2022 0,65x Nbr Employés 146 518 Flottant 94,2% Graphique MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Baissière Neutre Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 18 Dernier Cours de Cloture 1 554,50 JPY Objectif de cours Moyen 1 926,47 JPY Ecart / Objectif Moyen 23,9% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Takeshi Sugiyama Executive President, CEO & Representative Director Tadashi Kawagoishi CFO, Director, Head-Finance & Accounting Masaki Sakuyama Chairman Eiichiro Mitani Chief Information Officer & Executive Officer Kunihiko Kaga Chief Technology Officer & Executive Officer Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION -0.16% 32 500 BERKSHIRE HATHAWAY INC. 21.04% 636 679 HONEYWELL INTERNATIONAL INC. 4.05% 151 927 SIEMENS AG 13.90% 130 669 GENERAL ELECTRIC COMPANY 23.70% 115 527 3M COMPANY 14.36% 112 892