CERAWEEK - Ne laissez pas la Chine contrôler la chaîne d'approvisionnement en énergie propre, avertissent des responsables américains

Le message de Washington lors de la conférence CERAWeek sur l'énergie à Houston reflète l'inquiétude croissante que l'investissement rapide qu'il encourage pour lutter contre le changement climatique pourrait se retourner contre lui s'il donnait plus de pouvoir à la Chine. De nombreux dirigeants sont d'accord, mais ils ont déclaré que les États-Unis devaient trouver un moyen de garantir l'approvisionnement national sans déclencher une guerre commerciale avec la deuxième économie mondiale, qui est déjà un fournisseur dominant de minéraux et de composants essentiels utilisés dans toutes sortes d'applications, des batteries de véhicules électriques aux panneaux solaires.

Les tensions entre les États-Unis et Pékin se sont accrues sur des questions allant de l'espionnage chinois au statut de Taïwan, en passant par la position de la Chine sur la guerre menée par la Russie en Ukraine.

"Il est clair, pour le dire directement, que la Chine a trop d'emprise sur les minerais essentiels, sur les technologies de transformation et d'amont essentielles, ainsi que sur l'énergie solaire", a déclaré John Podesta, conseiller de la Maison-Blanche pour les questions énergétiques, lors de la conférence.

"Nous avons laissé faire. C'était une erreur. Nous devons la récupérer".

M. Podesta et d'autres fonctionnaires présents à la conférence ont cité la dépendance historique de l'Europe à l'égard des combustibles russes comme un exemple des risques liés à la dépendance à l'égard des rivaux mondiaux. L'envoyé du département d'État pour l'énergie, Amos Hochstein, et le sous-secrétaire d'État, Jose Fernandez, figuraient parmi les responsables qui ont prononcé des discours ou participé à des tables rondes.

Depuis que la Russie a envahi l'Ukraine le 24 février 2022, Moscou a réduit ses livraisons de gaz naturel à l'Europe. La flambée des coûts de l'énergie a contraint l'industrie et les consommateurs européens à réduire leur consommation, tandis que les gouvernements et les services publics se sont efforcés de trouver d'autres sources d'approvisionnement.

L'Europe restera vulnérable pendant des années aux hausses des prix mondiaux du gaz causées par des ruptures d'approvisionnement, même minimes, ont déclaré des cadres et des fonctionnaires présents à la conférence.

Alors que le monde s'oriente vers une économie à faibles émissions de carbone, M. Podesta a déclaré aux participants : "Nous devons veiller à ce que les chaînes d'approvisionnement soient décrochées, afin d'éviter que ne se reproduise ce que nous avons vu avec la mainmise de la Russie sur les combustibles fossiles".

Hochstein a déclaré que les États-Unis devaient "tirer les leçons de l'ère précédente, l'industrie fossile du 20e siècle, et s'assurer que nous avons autant de production chez nous et que les chaînes d'approvisionnement sont décrochées."

L'administration Biden a encouragé les investissements nationaux dans la production d'énergie propre. La loi sur la réduction de l'inflation, adoptée l'année dernière, prévoit des centaines de milliards de dollars d'incitations pour les entreprises qui lancent de nouveaux projets sur le sol américain.

Bien que les États-Unis aient encouragé le découplage des échanges avec la Chine, les deux pays ont conclu ces derniers mois davantage d'accords d'approvisionnement en énergie liés au gaz naturel.

LES DIRIGEANTS SE MÉFIENT

Les dirigeants du secteur de l'énergie s'accordent sur la valeur d'une chaîne d'approvisionnement diversifiée et décrochée. Mais certains ont déclaré que la transition vers l'énergie propre serait plus facile si Washington pouvait maintenir les flux commerciaux et les relations amicales avec la Chine, où les produits sont souvent moins chers.

"Je crains vraiment que les États-Unis ne trouvent pas le moyen de parler à la Chine. Je pense qu'il est très important pour l'avenir du monde et la réduction des émissions de CO2 que, sur une question aussi cruciale que le climat, nous puissions au moins discuter ensemble", a déclaré Andy Marsh, PDG de la société Plug Power, spécialisée dans les piles à hydrogène.

"D'un autre côté, je pense que les nations doivent penser à leur propre indépendance énergétique, et il est vraiment important pour nous, démocraties libérales, de nous assurer que nous avons des chaînes d'approvisionnement intégrées et diversifiées", a-t-il ajouté.

Dans l'industrie minière, les tensions avec la Chine pourraient freiner les investissements dans des projets à long terme, y compris en Chine même, a déclaré Richard Adkerson, PDG de la société minière Freeport-McMoRan.

"La situation avec la Chine est très compliquée et il est clair que si elle débouchait sur une guerre commerciale majeure entre les États-Unis et la Chine, cela aurait un impact sur l'économie mondiale dans son ensemble", a-t-il déclaré.

Ce risque "pèse actuellement sur notre industrie". C'est un autre facteur qui fait que les entreprises hésitent à investir dans des projets à long terme pour répondre à la future demande de cuivre", a-t-il ajouté. Le cuivre, utilisé dans tous les domaines, des véhicules électriques aux lignes électriques et aux réseaux de transmission, est essentiel à une société de plus en plus électrifiée.

Selon Takajiro Ishikawa, PDG de Mitsubishi Heavy Industries Americas, les États-Unis ne pourraient pas devenir totalement indépendants des composants fabriqués en Chine, tels que les électrolyseurs pour la production d'hydrogène, les batteries et les panneaux solaires.

"Il doit y avoir beaucoup plus de coopération entre les nations", a-t-il déclaré. "Pour que l'Amérique remporte son défi contre le changement climatique, vous ne pouvez pas tout construire au Japon ou aux États-Unis.

Les deux plus grandes économies du monde doivent combiner leur puissance industrielle et politique pour construire l'industrie énergétique du futur, ont déclaré certains participants.

"La Chine et les États-Unis doivent s'engager dans cette voie", a déclaré Mark Hutchinson, PDG de Fortescue Future Industries.

"En fin de compte, le commerce l'emporte sur tout.