Exclusif - La Grande-Bretagne et le Japon veulent fusionner les programmes de chasseurs Tempest et F-X - sources

Ce serait la première fois que le Japon cherche un partenaire non américain pour un grand programme militaire et la première collaboration majeure entre Tokyo et Londres, allant au-delà de ce qui avait été prévu lorsque les pourparlers industriels ont commencé il y a cinq ans.

"Il s'agirait d'un partenariat égal entre le Japon et la Grande-Bretagne", a déclaré l'une des sources ayant connaissance du plan. Il coûtera des dizaines de milliards de dollars, a-t-il ajouté.

La volonté de combiner le programme japonais F-X, dirigé par Mitsubishi Heavy Industries (MHI), avec le Tempest britannique, géré par BAE Systems PLC, d'ici décembre n'a pas été signalée auparavant.

Les sources ont demandé à rester anonymes car elles ne sont pas autorisées à parler aux médias.

"La principale chose que nous visons est de construire un jet commun, qui pourrait présenter de petites différences de conception pour chaque pays", a déclaré une autre des sources.

La Grande-Bretagne pourrait s'occuper des exportations en Europe, tandis que le Japon s'occuperait du marché asiatique, a précisé une autre des trois sources.

La collaboration permettrait de répartir les coûts de développement, tandis que l'exportation augmenterait les lots de production et réduirait le prix par avion, aidant ainsi les deux pays à étirer leurs budgets de défense.

Elle représenterait un approfondissement des liens de sécurité entre les deux proches alliés des États-Unis. Londres assume un rôle militaire plus important en Asie dans le cadre d'une "inclinaison" stratégique vers l'Indo-Pacifique, et Tokyo étend la coopération en matière de défense au-delà de Washington.

La politique japonaise, poussée par feu l'ancien Premier ministre Shinzo Abe pour renforcer la main de Tokyo contre la Chine voisine, a pris une nouvelle urgence après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, que Moscou décrit comme une "opération spéciale".

Le passage à un partenaire européen intervient alors que les dépenses de défense du Japon augmentent, le budget devant doubler au cours de la prochaine décennie, le Premier ministre Fumio Kishida s'en tenant au programme de sécurité nationale d'Abe et respectant une promesse électorale d'augmenter "substantiellement" les dépenses militaires.

"Nous aimerions décider de la manière dont nous pouvons coopérer d'ici la fin de l'année, et nous envisageons diverses possibilités", a déclaré le ministère japonais de la défense.

Le ministère de la défense de la Grande-Bretagne n'a pas fait de commentaire immédiat. Le chef de l'armée de l'air du pays, le maréchal en chef de l'air Mike Wigston, a déclaré lors d'une conférence jeudi que la Grande-Bretagne "explore les possibilités de partenariat et partage son expertise technologique avec une série de partenaires internationaux, dont le Japon et l'Italie".

MHI et BAE ont refusé de commenter. La Grande-Bretagne prévoit de faire le point sur le Tempest lors du salon aéronautique de Farnborough la semaine prochaine, a déclaré une autre source, sans donner plus de détails.

OUVERTURE SUR L'EUROPE

Le partenariat du Japon avec la Grande-Bretagne est une chance pour BAE et d'autres entreprises européennes de Tempest, telles que Rolls-Royce, le fabricant de missiles MBDA et le groupe de défense italien Leonardo, d'exploiter un marché en pleine croissance longtemps dominé par les entreprises américaines.

Les efforts visant à fusionner les projets d'avions de combat font suite à l'approfondissement de la coopération entre le Royaume-Uni et le Japon ces dernières années, du projet de missile JNAAM aux travaux sur les capteurs, en passant par un accord visant à développer un démonstrateur de moteur.

"Vous pouvez voir la direction du voyage", a déclaré Douglas Barrie, chargé de mission pour l'aérospatiale militaire au groupe de réflexion IISS.

Cela fait plus de 20 ans que MHI, fabricant du chasseur Zero datant de la Seconde Guerre mondiale, et le groupe de défense américain Lockheed Martin Corp ont construit le chasseur japonais F-2, un dérivé à aile courte du F-16 Fighting Falcon.

Lockheed, qui a ensuite développé l'avion furtif F-35, devait également aider MHI à construire le F-X, un remplaçant du F-2, que le Japon souhaite déployer dans les années 2030 pour contrer les chasseurs avancés de la Chine.

Le coût du programme de développement du F-X est estimé par les responsables du ministère japonais de la défense à environ 40 milliards de dollars, dont 700 millions ont été alloués cette année, ce qui en fait une proposition lucrative pour les entreprises japonaises qui ont été perdantes lorsque Tokyo a acheté des kits américains, y compris le F-35.

Le projet Tempest, dirigé par BAE, qui vise à remplacer le jet de combat européen Typhoon, dispose d'un budget gouvernemental de 2 milliards de livres (2,38 milliards de dollars) jusqu'en 2025, date à laquelle le développement complet devrait commencer.

Il s'agit de l'une des deux initiatives européennes pour la prochaine génération de puissance aérienne aux côtés du système franco-germano-espagnol Future Combat Air System, actuellement embourbé dans des divisions entre les partenaires Airbus et Dassault Aviation.

En 2018, Lockheed avait proposé d'utiliser une cellule de F-22 Raptor et des composants de F-35 pour le F-X, mais ce partenariat provisoire a pris fin cette année parce que le contrôle américain sur cette technologie sensible signifiait que Washington pouvait dire quand et comment le Japon entretenait et mettait à niveau ses avions, ont indiqué les sources.

Un porte-parole de Lockheed a déclaré que les questions relatives au programme devaient être adressées au gouvernement japonais.

Pour les entreprises japonaises, qui étaient interdites d'exporter des armes à l'étranger jusqu'en 2014, le partenariat est une chance d'accéder aux marchés étrangers et à la technologie européenne avec potentiellement moins de restrictions que celles imposées par Washington.

Tempest "est une construction flexible qui se prête à de multiples formes de coopération", a déclaré l'analyste de la défense Francis Tusa.

Le chasseur aura toujours besoin de certains composants américains, notamment pour les communications et les liaisons de données, afin de garantir l'interopérabilité avec les forces américaines.

Alors que les pourparlers à Tokyo et à Londres se poursuivent, on ne sait toujours pas quel rôle, le cas échéant, les gouvernements suédois et italien joueront dans le nouveau projet après avoir accepté de collaborer sur le Tempest.