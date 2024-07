Un projet américain visant à utiliser des usines japonaises pour augmenter la production de missiles de défense aérienne Patriot - utilisés par l'Ukraine pour se défendre contre les attaques russes - est retardé par une pénurie d'un composant essentiel fabriqué par Boeing, selon quatre sources.

L'entreprise japonaise Mitsubishi Heavy Industries (MHI) fabrique déjà environ 30 missiles PAC-3 par an sous licence de l'entreprise de défense Lockheed Martin et peut augmenter ce nombre à environ 60, ont déclaré à Reuters deux représentants du gouvernement japonais et deux sources industrielles.

Les États-Unis espèrent faire passer la production d'environ 500 par an à plus de 750 par an au niveau mondial dès que possible, a déclaré une personne connaissant bien le programme. Mais aucune expansion ne sera possible au Japon sans un approvisionnement supplémentaire en têtes chercheuses, qui guident les missiles dans les phases finales du vol, ont déclaré les fonctionnaires et les sources industrielles.

"Cela pourrait prendre plusieurs années avant que MHI ne soit en mesure d'augmenter sa production" en raison de la pénurie, a déclaré l'une des sources industrielles, qui, comme les autres, a refusé d'être identifiée parce qu'elle n'est pas autorisée à parler aux médias.

Le problème de production au Japon illustre les difficultés auxquelles Washington est confronté pour intégrer l'aide industrielle de ses alliés mondiaux dans ses chaînes d'approvisionnement complexes.

L'année dernière, Boeing a commencé à agrandir son usine de fabrication d'avions à réaction aux États-Unis afin d'augmenter sa production de 30 %, même si les lignes supplémentaires ne fonctionneront pas avant 2027. L'année dernière, la société n'a pas précisé le nombre d'appareils produits, mais a indiqué qu'elle venait de livrer son 5 000e exemplaire.

Un représentant de Boeing a renvoyé les questions à Lockheed Martin, le maître d'œuvre de l'intercepteur.

Lockheed Martin a déclaré qu'il augmenterait sa production américaine d'intercepteurs Patriot de 500 à 650 d'ici 2027. Chaque intercepteur coûte environ 4 millions de dollars.

Même si un nombre suffisant d'autodirecteurs est disponible, l'augmentation de la production annuelle de PAC-3 au Japon au-delà de 60 nécessiterait une augmentation de la capacité de MHI.

Dans son plan 2022 visant à doubler les dépenses militaires, le gouvernement japonais a déclaré qu'il offrirait une aide financière aux entreprises de défense désireuses d'accroître leur production. Ces subventions ne s'appliquent toutefois qu'aux équipements destinés aux forces d'autodéfense du pays et non aux exportations.

Cela signifie que MHI ou les États-Unis devraient trouver l'argent nécessaire pour financer une nouvelle usine de PAC-3, qui pourrait coûter des dizaines de millions de dollars ou plus, a déclaré l'une des sources du gouvernement japonais.

"L'Indo-Pacifique est une grande zone d'intérêt pour les États-Unis et leurs alliés, et les capacités stratégiquement positionnées dans la région sont essentielles pour soutenir la dissuasion et maintenir l'état de préparation", a déclaré Lockheed Martin dans un courriel, renvoyant les questions sur la production de PAC-3 au Japon aux gouvernements japonais et américain, ainsi qu'à MHI.

Le ministère japonais de la Défense s'est refusé à tout commentaire. MHI s'est refusé à tout commentaire.

Un responsable américain de la défense a déclaré qu'un contrat de 4,5 milliards de dollars signé en juin avec l'armée américaine - le principal client du système Patriot - marquait le début d'une montée en puissance de la production de missiles et d'autodirecteurs.

Les ministres des affaires étrangères et de la défense du Japon et des États-Unis doivent se rencontrer à Tokyo ce mois-ci pour des discussions qui devraient porter sur l'approfondissement de la coopération industrielle en matière de défense. Le projet Patriot est considéré comme un élément clé de cet effort.

Même avec l'aide des alliés, les goulets d'étranglement de la chaîne d'approvisionnement compliquent les efforts des États-Unis pour répondre à la demande de munitions de l'Ukraine, y compris les systèmes de défense aérienne qui peuvent contrecarrer les attaques russes.

Lors de la vague de frappes aériennes la plus meurtrière depuis des mois, un missile russe a frappé en juillet un hôpital pour enfants, tuant au moins 41 civils.

En décembre 2023, le Japon a assoupli les règles relatives aux exportations militaires afin de pouvoir contribuer à la reconstitution des stocks de missiles américains Patriot, qui avaient été utilisés pour aider l'Ukraine.

L'ambassadeur des États-Unis au Japon, Rahm Emanuel, qui a qualifié cette décision d'"historique", a été l'un des principaux promoteurs de l'approfondissement des liens entre l'industrie militaire et le Japon, ce qui pourrait alléger la charge qui pèse sur les entreprises de défense américaines.

Le président américain Joe Biden et le premier ministre japonais Fumio Kishida ont convenu en avril d'approfondir la coopération dans le domaine de l'industrie de la défense.

Dans un article d'opinion publié par le Wall Street Journal deux mois après cette rencontre, M. Emanuel a décrit le rétrécissement du complexe militaro-industriel américain comme un "maillon faible" qui a été mis en évidence par la guerre en Ukraine et le conflit au Moyen-Orient.