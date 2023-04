La faillite de Virgin Orbit jette une ombre sur les rêves spatiaux du Japon

La préfecture d'Oita, qui abrite le plus grand nombre de sources thermales du Japon, s'est associée à Virgin Orbit en 2020 pour créer son premier port spatial asiatique à l'aéroport d'Oita, en utilisant un Boeing 747 pour les lancements de fusées horizontales.

Fondée par le milliardaire britannique Branson, Virgin Orbit s'était présentée comme une plateforme de lancement de satellites militaires et de renseignement pour les États-Unis et leurs alliés, dont le Japon, en un temps utile où Washington et Tokyo considèrent comme préoccupante la montée en puissance de la Chine dans le domaine spatial.

L'objectif initial était de lancer de petits satellites depuis Oita dès l'année dernière, mais cela n'a jamais eu lieu, ce qui constitue un nouveau revers dans la tentative du Japon de devenir un acteur sur le marché encombré des lancements de satellites commerciaux, après deux échecs récents de lancements de fusées.

Deux entreprises japonaises, All Nippon Airways Trading Co, filiale d'ANA Holdings, et iQPS Inc, start-up japonaise peu connue spécialisée dans le développement de satellites, figurent parmi les six principaux créanciers de Virgin Orbit, qui s'est placée mardi sous la protection du chapitre 11 de la loi sur les faillites.

ANA, à qui l'on doit 1,65 million de dollars, a été un partenaire clé du port spatial d'Oita, concluant un accord provisoire avec Virgin Orbit en 2021 pour 20 vols de sa fusée LauncherOne. ANA a déclaré qu'elle espérait que Virgin Orbit, qui a déclaré qu'elle cherchait un acheteur, serait en mesure de se restructurer et de reprendre ses activités.

iQPS, basée à Fukuoka, avait versé un acompte de 5,2 millions de dollars pour le lancement de ses petits satellites de constellation légers pesant moins de 100 kilogrammes (220 livres), ce qui représentait une grande partie du financement de série A de 17,2 millions de dollars qu'elle avait levé en 2017.

"Nous avons été déçus lorsque nous avons appris l'annonce car nous espérions que la situation s'améliorerait", a déclaré iQPS à propos du dépôt de bilan. "Nous prions pour que Virgin Orbit reprenne ses activités pour le développement de l'industrie spatiale mondiale".

ESPOIRS TOURISTIQUES

La préfecture d'Oita avait estimé que le port spatial, similaire à l'installation de Virgin Orbit à Cornwall, en Angleterre, produirait des bénéfices économiques d'une valeur d'environ 10,2 milliards de yens (77,4 millions de dollars) dans la région au cours des cinq années suivant le lancement initial.

Comme on s'attend à ce que 240 000 touristes visitent le site, les entreprises locales ont créé des souvenirs liés aux extraterrestres, allant des passeports extraterrestres aux bicyclettes "E.T.".

Les habitants espèrent toujours qu'un port spatial verra le jour. "Il est possible qu'une autre entreprise rachète Virgin Orbit. En outre, d'autres entreprises et concurrents que Virgin Orbit envisagent des lancements horizontaux, de sorte qu'Oita dispose encore de nombreuses options pour conclure à nouveau un contrat avec eux", a déclaré Kunio Ikari, professeur d'économie à l'université d'Oita.

La préfecture d'Oita a déclaré que ses efforts pour attirer un port spatial restaient inchangés, tout en refusant de commenter Virgin Orbit ou l'état actuel du projet. L'aéroport d'Oita s'est également refusé à tout commentaire.

Si le Japon a de grandes ambitions dans le domaine de l'espace - Tokyo a déclaré qu'il espérait envoyer l'un de ses astronautes sur la surface lunaire dans la seconde moitié des années 2020 - il a également connu d'autres revers récents.

La fusée moyenne H3 du Japon a échoué en mars après un lancement avorté le mois précédent, ce qui a porté un coup à ses efforts pour réduire le coût de l'accès à l'espace et concurrencer SpaceX d'Elon Musk.

La fusée à combustible solide Epsilon de l'agence spatiale japonaise, qui devait transporter les petits satellites d'iQPS, a également échoué après le lancement en octobre.

Après ces échecs, certains experts exhortent le Japon à réorienter son industrie spatiale.

"Le Japon se concentre trop sur les lancements", a déclaré Jun Nagashima, expert en cybernétique et en espace et conseiller à l'Institut Nakasone pour la paix. "Avec SpaceX qui propose des fusées abordables pouvant être utilisées à plusieurs reprises, il serait préférable que le Japon soit compétitif dans différentes activités et différents domaines de l'espace.

(1 $ = 131,7900 yens)