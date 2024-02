Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. est un groupe diversifié organisé autour de 3 pôles d'activités : - fabrication de systèmes et de composants pour unités de production d'énergie (42,6% du CA) : turbines éoliennes offshore, pompes, turbocompresseurs, réacteurs, compresseurs, aéromoteurs, turbines à gaz, générateurs d'énergie nucléaire, etc. ; - construction navale et industrielle (41,4%) : construction de navires, de systèmes de transport terrestre, de machines et d'installations industrielles, de systèmes environnementaux (systèmes de traitement des eaux usées industrielles, unités de contrôle de la pollution de l'air, systèmes de prévention de la pollution maritime, incinérateurs de déchets, etc.), d'équipements de manutention, de machines-outils, de systèmes de climatisation et de réfrigération, systèmes de péage, etc. ; - construction de systèmes avionique, de défense et aérospatiaux (15,7%) ; - autres (0,3%). La répartition géographique du CA est la suivante : Japon (48,9%), Asie (17,4%), Etats-Unis (14,8%), Europe (9,4%), Moyen Orient (2,9%), Amérique centrale et du Sud (2,8%), Afrique (1,3%) et autres (2,5%).

Secteur Conglomérats spécialisés dans les biens de consommation