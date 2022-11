Le parti au pouvoir au Japon envisage de modifier les règles d'exportation de matériel militaire dans le cadre d'un projet de chasseur britannique commun.

Le Japon et la Grande-Bretagne espèrent se mettre d'accord d'ici la fin de l'année pour fusionner leurs programmes de chasseurs de nouvelle génération Tempest et F-X, ont déclaré des sources en juillet. Ces pourparlers, qui visent un projet commun de mise en service d'un avion au milieu des années 2030, restent sur la bonne voie, selon quatre autres personnes familières avec les discussions.

"Le Japon ne peut pas s'opposer aux exportations et nous ne pouvons pas non plus insister pour que les composants japonais soient retirés, nous discutons donc de ce que nous pouvons faire à ce sujet", a déclaré M. Onodera, président de la Commission de recherche sur la sécurité nationale du Parti libéral démocrate.

Le Japon a mis fin à l'interdiction des exportations militaires en 2014 dans le but de promouvoir les ventes à l'étranger. Il espérait que ce changement permettrait à ses forces armées de réduire les coûts d'approvisionnement et donnerait aux fabricants d'armes nationaux, tels que Mitsubishi Heavy Industries, un accès aux marchés étrangers qui augmenterait les profits et soutiendrait l'industrie de la défense de la nation.

Un boom des exportations ne s'est toutefois pas matérialisé parce que le Japon n'a autorisé que les ventes d'engins non létaux tels que les équipements de surveillance et de sauvetage.

"Si nous voulons vendre au-delà des pays avec lesquels nous nous développons conjointement, nous devrons régler la discussion chez nous", a déclaré M. Onodera.

Le législateur influent s'est exprimé alors que le Japon se prépare à augmenter ses dépenses de défense et à réorganiser sa stratégie de sécurité nationale pour contrer ce qu'il considère comme une menace croissante posée par ses voisins, notamment la Chine, la Russie et la Corée du Nord.

Dans le cadre de sa plus grande expansion militaire depuis la Seconde Guerre mondiale, le Japon devrait se procurer de nouvelles munitions, notamment des missiles à plus longue portée, dépenser pour des cyberdéfenses et créer un quartier général de commandement combiné air, mer et terre qui travaillera plus étroitement avec les forces américaines au Japon.

Les parlementaires du LDP, a déclaré M. Onodera, discutent également d'une structure de commandement conjointe États-Unis-Japon qui pourrait être formée pour les urgences nationales.

"Afin de défendre le Japon, nous travaillerions avec les États-Unis pour déployer des unités, il est donc tout à fait naturel que nous voulions discuter de la mise en place d'un commandement combiné", a-t-il déclaré.