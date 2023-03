Les "carottes" américaines en matière d'énergie propre pourraient mettre l'Europe à la traîne dans la course à la décarbonisation, selon des cadres supérieurs

L'année dernière, le président américain Joe Biden a promulgué un paquet de mesures climatiques (Inflation Reduction Act) qui a provoqué des tensions commerciales entre Washington et ses alliés, qui se disputent l'argent et la main-d'œuvre qualifiée nécessaires à l'abandon des combustibles fossiles et à la lutte contre le changement climatique.

L'Europe peut difficilement se permettre un ralentissement de la transition énergétique alors que le continent est confronté à la flambée des prix du gaz et de l'électricité depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

L'IRA a accordé quelque 370 milliards de dollars d'avantages fiscaux au développement, aux États-Unis, de technologies solaires, éoliennes, géothermiques et autres énergies renouvelables, ainsi qu'aux véhicules électriques et aux projets visant à réduire ou à capturer les émissions industrielles de gaz à effet de serre avant qu'elles n'atteignent l'atmosphère.

Mercredi, la secrétaire américaine à l'énergie, Jennifer Granholm, a déclaré que l'administration Biden ne s'excusait pas pour l'IRA et a mis au défi les alliés de l'UE de suivre l'exemple des États-Unis en accordant eux-mêmes davantage de subventions.

"Nous ne voulons pas attiser les guerres commerciales ou quoi que ce soit de ce genre", a déclaré Mme Granholm. Nous ne cessons de dire : "Allez-y, vous devriez faire la même chose" - un peu de concurrence amicale, c'est tout".

"Mais nous sommes sérieux lorsqu'il s'agit de ramener les chaînes d'approvisionnement dans ce pays", a-t-elle ajouté.

Elle a qualifié les mesures incitatives américaines de "10 années de carottes IRA que vous pouvez apporter à la banque" et a déclaré que plus de 100 entreprises de la chaîne d'approvisionnement des véhicules électriques avaient annoncé des investissements aux États-Unis depuis l'adoption de la loi.

Les entreprises européennes du secteur de l'énergie ont fait écho à l'appel lancé à l'Europe pour qu'elle propose ses propres nouvelles mesures d'incitation.

"Il serait formidable de voir la politique de l'Union européenne passer du bâton à la carotte", a déclaré Josu Jon Imaz, directeur général du fournisseur d'énergie espagnol Repsol SA. "Nous n'avons pas besoin d'interdire des technologies, nous n'avons pas besoin de restrictions, nous avons besoin d'être attractifs.

Cette année, Repsol prévoit de dépenser près de 40 % du budget de ses projets aux États-Unis, dont 1,5 milliard de dollars dans le pétrole et le gaz et 1 milliard de dollars dans les énergies renouvelables, contre 25 % dans la péninsule ibérique, a déclaré M. Imaz à Reuters.

"La simplicité est de mon point de vue l'une des principales caractéristiques de l'IRA et c'est très important pour les investisseurs... vous avez une large possibilité d'investir dans de nombreux domaines aux Etats-Unis", a-t-il déclaré.

Patrick Pouyanne, PDG du géant français de l'énergie TotalEnergies, a déclaré lors de la conférence que l'IRA était une "invitation à accélérer l'infrastructure verte".

"Fondamentalement, vous voyez cela comme une opportunité lorsque vous mettez en place des incitations. En Europe, vous commencez à réglementer", a-t-il déclaré, ajoutant que l'Europe et les États-Unis devraient envisager de conclure un accord de libre-échange sur les infrastructures d'énergie renouvelable.

"Nous aimons l'IRA", a déclaré Sanjiv Lamba, PDG du producteur d'hydrogène Linde Plc. Il est plus simple et plus facile à comprendre que les longues déclarations politiques de l'UE, a-t-il ajouté.

Takajiro Ishikawa, directeur général de Mitsubishi Heavy Industries Americas, a également déclaré que l'IRA attirait les investissements.

"Tous les capitaux des pays avancés et même des pays en développement affluent en Amérique pour participer aux investissements découlant de l'IRA", a déclaré M. Ishikawa

Il a cité un élément de rémunération directe de la loi, qui permet aux entités étrangères de bénéficier directement de ses incitations.

"L'Oncle Sam vous paie pour cette incitation fiscale... c'est extraordinaire", a déclaré M. Ishikawa, dont l'entreprise est impliquée dans le développement de l'hydrogène et dans le captage et la séquestration du carbone.

Ken Gilmartin, PDG de la société d'ingénierie britannique Wood Plc, a déclaré que l'IRA placerait les États-Unis en première position dans la course à la décarbonisation.

"Ce n'est pas une phrase que je pensais prononcer il y a cinq ans", a-t-il déclaré, notant que l'ancien président Donald Trump avait retiré les États-Unis des efforts mondiaux de lutte contre le changement climatique.

Les dirigeants américains ont proposé un enthousiasme plus tempéré pour les incitations, affirmant que les obstacles liés à l'obtention des permis peuvent ajouter des années au développement des pipelines ou des sites de séquestration du carbone.

Le conseiller à l'énergie de la Maison Blanche, John Podesta, a déclaré au cours de la semaine que l'administration Biden s'efforçait de réduire la complexité et les délais d'obtention des permis et qu'elle espérait que le Congrès américain pourrait adopter une réforme globale du processus.