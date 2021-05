Mitsubishi Heavy Industries: résultats meilleurs en 2020/21

Tokyo (awp/afp) - Le conglomérat industriel nippon Mitsubishi Heavy Industries (MHI) a publié lundi des bénéfices annuels 2020/21 supérieurs à ses objectifs, et s'est montré optimiste quant à la poursuite de la reprise de ses activités sur son nouvel exercice.

Le groupe a réalisé un petit bénéfice net annuel de 40,6 milliards de yens (336 millions de francs suisses), un résultat certes plus que divisé par deux sur un an (-53,4%) mais deux fois plus élevé que sa dernière prévision, selon un communiqué.

Son bénéfice opérationnel annuel s'est établi à 54 milliards de yens, contre une perte un an plus tôt, et le déclin de son chiffre d'affaires a été limité (-8,4%) à 3700 milliards de yens (près de 31 milliards de francs suisses), conformément à ses attentes.

Les performances du groupe se sont graduellement améliorées au fil des trimestres dans toutes ses grandes divisions (systèmes énergétiques, machines et infrastructures, moteurs et turbocompresseurs, aérospatiale et défense).

Ses bénéfices ont toutefois été amputés par une charge de 116,2 milliards de yens liée à son projet d'avion commercial SpaceJet, gelé depuis l'an dernier à cause de la pandémie.

Tablant sur un impact toujours plus résiduel du Covid-19 sur ses activités, le groupe s'attend à ce que ses résultats continuent de progresser sur son nouvel exercice 2021/22 démarré le 1er avril.

MHI prévoit ainsi un bénéfice net annuel de 90 milliards de yens, ce qui serait un résultat plus que doublé sur un an, pour un bénéfice opérationnel de 150 milliards de yens et des ventes à hauteur de 3.750 milliards de yens (+1,4% sur un an).

Toutes ses divisions devraient redevenir rentables en 2021/22, et toutes devraient voir leurs recettes augmenter - à l'exception de sa division aérospatiale et défense, dont les ventes risquent de rester plombées par la reprise plus lente du secteur de l'aviation commerciale.

Le groupe prévoit de verser à ses actionnaires un dividende de 90 yens par action en 2021/22 au total, contre 75 yens au titre de l'exercice écoulé.

afp/jh