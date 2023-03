France-Mitsubishi rejoint Renault dans les solutions de financement

PARIS, 6 mars (Reuters) - Mitsubishi Motors a annoncé lundi un partenariat en France avec une filiale de Renault pour utiliser à son tour les services et les solutions de financement automobile de cette entité, nouvelle illustration des leviers que l'alliance franco-japonaise entend exploiter depuis sa restructuration dévoilée un mois plus tôt.

Renault et Nissan ont présenté le 6 février une version allégée de leur alliance vieille de plus de vingt ans afin de gagner en souplesse et rester dans la course à l'électrification.

Le groupe français, qui multiplie depuis un an les partenariats avec des tiers extérieurs, va dans ce cadre réduire sa participation dans son associé japonais, tout en continuant à miser sur les synergies offertes avec Nissan mais aussi Mitsubishi, troisième partenaire de l'alliance.

"Cet accord est une nouvelle étape dans le développement des synergies au sein de l'Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi", a déclaré Patrick Gourvennec, président de Mitsubishi Motors en France, cité dans un communiqué.

Il accompagne "la stratégie de croissance que Mitsubishi Motors s'est fixée dans l'Hexagone", a-t-il ajouté.

Concrètement, l'acquéreur d'un véhicule Mitsubishi qui souhaite une solution de financement pour son achat signera à compter du mois prochain son contrat avec Mobilize. Le nouvel accord couvre les particuliers et les loueurs longue durée professionnels, alors que jusqu'ici Mitsubishi avait deux prestataires différents.

"Avec ce partenariat, Mobilize Financial Services finance désormais toutes les marques de l'Alliance Renault-Nissan- Mitsubishi en France", a dit de son côté Thibault Paland, directeur général de la filiale. (Gilles Guillaume, édité par Tangi Salaün)