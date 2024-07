Mitsubishi Motors Corporation figure parmi les 1ers constructeurs automobiles japonais. Le CA par activité se répartit comme suit : - vente de véhicules (98,3%) : 937 000 véhicules (marques i-MiEV, Pajero Sport et RVR) vendus en 2021/22 et répartis par pays entre Japon (75 000), Asie (331 000), Europe (131 000), Amérique du Nord (156 000), et autres (244 000) ; - prestations de services financiers (1,7%) : essentiellement prestations de financement des achats de véhicules. A fin mars 2022, le groupe dispose de 29 sites de production dans le monde. La répartition géographique du CA est la suivante : Japon (19,3%), Asie (23,7%), Europe (12,6%), Amérique du Nord (19,5%), Océanie (12,5%) et autres (12,4%).