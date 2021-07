Mitsubishi Motors relève légèrement ses prévisions annuelles

Tokyo (awp/afp) - Le constructeur automobile japonais Mitsubishi Motors, allié de Nissan et Renault, a légèrement amélioré mardi ses prévisions de résultats pour son exercice 2021/22 démarré le 1er avril, grâce à des réductions de coûts et des effets de change positifs attendus.

Le groupe vise désormais un petit bénéfice net annuel de 15 milliards de yens (120 millions de francs suisses), soit 5 milliards de yens que plus que sa prévision initiale formulée en mai, et contre une lourde perte de quelque 312 milliards de yens en 2020/21 à cause de la pandémie.

Mitsubishi Motors a aussi relevé son objectif de bénéfice opérationnel annuel, passé de 30 à 40 milliards de yens, et son objectif de chiffre d'affaires annuel, passé de 2060 à 2080 milliards de yens, ce qui marquerait un rebond de près de 43% sur un an.

Sur son premier trimestre (avril-juin), le groupe a signé un bénéfice net étriqué de 6,1 milliards de yens, contre une perte équivalente à plus de 1,3 milliard d'euros un an plus tôt sur la même période.

Il a aussi réalisé un bénéfice opérationnel de 10,6 milliards de yens et des ventes trimestrielles en hausse de 88% sur un an à 431,9 milliards de yens.

Malgré ses prévisions annuelles un peu améliorées, le groupe ne compte toujours pas verser de dividende à ses actionnaires au titre de l'exercice en cours, comme lors de l'exercice précédent.

afp/fr