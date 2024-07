Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. figure parmi les principaux groupes bancaires japonais. Les revenus par activité se répartissent comme suit : - banque de détail et banque commerciale (51,9%) ; - banque d'affaires et d'investissements (28,3%) ; - banque de marché (10,5%) ; - gestion d'actifs financiers (8,6%) ; - autres (0,7%). A fin mars 2022, le groupe gère 215,427,3 MdsJPY d'encours de dépôts et 110 426,2 MdsJPY d'encours de crédits. La répartition géographique des revenus est la suivante : Japon (55%), Asie-Pacifique (24,8%), Etats-Unis (12,8%), Europe (1,7%) et autres (5,7%).

Secteur Banques