Exclusif - Certaines banques arrêtent le crédit pour les importations de pétrole de Nayara, le raffineur indien appartenant à Rosneft - sources

Nayara n'a pas été sanctionné dans le cadre de la réponse internationale à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, mais le géant russe de l'énergie Rosneft, qui détient 49% du raffineur indien, l'a été.

Pour éviter d'avoir à recourir au crédit pour financer le commerce extérieur, la société, dont le siège est à Mumbai, vend davantage de ses carburants raffinés en Inde, ont déclaré deux des sources.

Toutes les sources ont refusé d'être nommées car elles ne sont pas autorisées à parler aux médias.

Nayara n'a pas répondu à une demande de commentaire. Rosneft n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Nayara importe du pétrole brut pour une valeur d'environ 1 milliard de dollars par mois en moyenne pour sa raffinerie de 400 000 barils par jour de Vadinar dans l'État indien du Gujarat, ont déclaré les deux sources à Reuters.

La banque indienne HDFC Bank et les banques internationales telles que Citibank, JP Morgan, Deutsche Bank et le groupe financier japonais Mitsubishi UFJ ont cessé d'ouvrir et de confirmer les lettres de crédit (LC), qui sont une forme standard de garantie de paiement dans le commerce du pétrole, pour Nayara, ont déclaré quatre sources.

Citigroup, JP Morgan, Deutsche Bank et Mitsubishi UFJ ont refusé de commenter lundi, tandis que HDFC n'a pas répondu aux demandes de commentaires.

Kesani Enterprises Co Ltd, un consortium dirigé par le groupe Trafigura et le groupe russe UCP Investment Group, est l'autre actionnaire principal de Nayara, avec également une participation de 49,13 %.

Kesani a mis en gage toutes ses actions dans Nayara à la banque russe VTB, auprès de laquelle il a contracté un prêt pour financer son acquisition du raffineur indien en 2017, selon un document de collecte de fonds que Nayara a publié en août de l'année dernière.

La VTB a également été sanctionnée.

Les deux sources ont déclaré que Nayara a stimulé ce mois-ci les ventes locales de ses carburants raffinés, prenant un coup sur ses revenus car les prix à la pompe en Inde sont inférieurs aux taux étrangers.

Auparavant, Nayara avait augmenté ses exportations de carburant afin de tirer davantage profit des marges robustes à l'étranger. Les raffineurs d'État qui dominent la vente au détail de carburant en Inde n'ont pas encore répercuté la flambée des prix du pétrole sur les clients pour aider le gouvernement à lutter contre l'inflation.

Nayara doit maintenir son prix de vente de carburant proche des tarifs des raffineurs d'État juste pour pouvoir vendre ses produits sur les marchés locaux, ont ajouté les sources.

L'invasion de l'Ukraine par la Russie, que Moscou décrit comme une "opération spéciale", a suscité des sanctions financières de la part des États-Unis, de l'Europe et de la Grande-Bretagne.

Si New Delhi a appelé à un cessez-le-feu immédiat en Ukraine, elle a refusé de condamner explicitement les actions de Moscou. L'Inde s'est également abstenue de voter sur de multiples résolutions des Nations Unies sur l'invasion.

"Comme ces lettres de crédit sont acheminées par des banques étrangères dans les pays qui ont imposé la sanction, nous ne voulons pas prendre le risque de gâcher nos relations de travail, donc dans certains cas, nous finissons par adopter une approche plus prudente", a déclaré un directeur exécutif d'une banque publique indienne.

Cette source a déclaré que sa banque avait cessé d'émettre des LC pour des transactions ayant des liens avec la Russie.

L'agence indienne CARE Ratings a déjà placé les notes à long terme de Nayara sous "surveillance de crédit avec implications négatives" en raison des sanctions contre Moscou.

"On peut faire une exception pour les entreprises publiques où le gouvernement est totalement soutenu, mais dans le cas des entreprises privées, cela ne vaut pas la peine de prendre le risque", a déclaré un cadre supérieur d'un autre créancier privé.