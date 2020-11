Japan Inc va commencer des expériences d'émission de yens numériques

Cette initiative fait suite au plan récemment annoncé par la Banque du Japon d'expérimenter l'émission d'un yen numérique, soulignant une prise de conscience croissante de la nécessité pour le Japon de rattraper les rapides progrès mondiaux en matière de technologie financière.

Le groupe, composé des trois plus grandes banques japonaises ainsi que de sociétés de courtage, de télécommunications, de services publics et de détaillants, mènera des expériences pour l'émission d'une monnaie numérique qui utilisera une plate-forme de règlement commune.

"Le Japon dispose de nombreuses plateformes numériques, dont aucune n'est assez grande pour battre les paiements en espèces", a déclaré Hiromi Yamaoka, un ancien cadre de la BOJ qui préside le groupe, lors d'un briefing en ligne.

Nous ne voulons pas créer une autre plateforme de type "silo". Ce que nous voulons faire, c'est créer un cadre qui puisse rendre les différentes plateformes mutuellement compatibles", a déclaré Yamaoka.

Les banques privées seront chargées d'émettre la monnaie numérique dans le cadre des expériences, bien que la possibilité que d'autres entités émettent un yen numérique ne soit pas exclue, a-t-il dit.

Le Japon est l'un des pays les plus consommateurs d'argent liquide au monde, les paiements sans numéraire ne représentant que 20 % du total des règlements - bien en dessous des États-Unis, avec 45 %, et de la Chine, avec 70 %.

Les autorités ont tenu à promouvoir les transactions sans numéraire pour accroître la productivité, bien que les progrès aient été lents, en partie à cause des inconvénients du paiement numérique.

Diverses plateformes numériques sont en concurrence et restent incompatibles entre elles au Japon, contrairement à la Chine, où une poignée de plateformes gigantesques dominent le marché.

Les trois mégabanques japonaises - Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, Mizuho Financial Group Inc et Sumitomo Mitsui Financial Group Inc - ont déployé leurs propres systèmes de paiement numérique. Mais elles sont à la traîne par rapport aux efforts déployés par des entreprises technologiques telles que l'unité PayPay du groupe SoftBank.