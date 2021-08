L'échange de crypto thaïlandais Zipmex lève 41 millions de dollars auprès de la Bank of Ayudhya et d'autres acteurs.

La startup thaïlandaise de crypto-monnaie Zipmex a déclaré mardi avoir levé 41 millions de dollars auprès du cinquième plus grand prêteur du pays, Bank of Ayudhya Pcl, ainsi que de sociétés de médias, et prévoit d'étendre son offre de produits et sa base d'utilisateurs.

Cet investissement porte le total des fonds levés par la société à 52 millions de dollars.

Le groupe financier japonais Mitsubishi UFJ détient une participation de 76,9 % dans la Bank of Ayudhya (BAY). La branche de capital-risque de BAY, Krungsri Finnovate, a investi dans d'autres start-ups, comme l'application de transport en commun Grab.

BAY rejoint les sociétés de médias thaïlandaises, Plan B Media Pcl et Master Ad Pcl, ainsi que des fonds de capital-risque étrangers dans le cycle d'investissement.

L'opération donnera à BAY une plus grande exposition à la blockchain et à l'écosystème des actifs numériques, a déclaré Sam Tansakul, directeur général de Krungsri Finnovate.

"Si nous ne restons pas proches, la technologie sera plus éloignée de la banque", a-t-il déclaré à Reuters.

À court terme, le nouveau financement aidera Zipmex à doubler le nombre d'utilisateurs pour atteindre un million dans les six prochains mois, a déclaré le directeur général Marcus Lim.

Plus de la moitié de ses activités se déroulent en Thaïlande et environ un cinquième en Indonésie, a précisé M. Lim. Elle compte également des utilisateurs à Singapour et en Australie, où elle prévoit de poursuivre son expansion.

Zipmex prévoit de renforcer ses équipes de technologie et de conformité afin de proposer de nouveaux produits dans le domaine des prêts, des paiements et des titres. (Reportage de Chayut Setboonsarng ; édition d'Ed Davies)