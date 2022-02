L'euro proche de son récent plus bas, l'invasion de l'Ukraine inquiète

Londres (awp/afp) - L'euro reculait vendredi face au dollar, restant proche de son plus bas depuis mi-2020 alors que des troupes russes approchent de Kiev et que le président ukrainien a appelé l'Union européenne à alourdir ses sanctions.

Vers 10H25 GMT (11H25 HEC), l'euro cédait 0,13% à 1,1177 dollar, proche de son plus bas depuis plus d'un an et demi atteint la veille à 1,1106 dollar.

"La dépendance de l'Europe au gaz russe est une raison clef pour laquelle les investisseurs voient une divergence se profiler des deux côtés de l'Atlantique", commente Derek Halpenny, analyste chez MUFG.

Alors que la Réserve fédérale américaine (Fed) n'a pour l'instant pas de raison d'amender son programme de resserrement monétaire pour lutter contre l'inflation, la Banque centrale européenne (BCE) pourrait temporiser pour éviter d'étouffer une économie déjà affectée par le conflit.

Le conseil des gouverneurs de la BCE "procédera à une évaluation complète des perspectives économiques lors de la réunion de mars" incluant "les développements récents dans le domaine géopolitique", a expliqué jeudi l'institution dans un communiqué.

Le rouble russe, quant à lui, se stabilisait (+0,09% à 84,19 roubles) mais restait en baisse de plus de 10% depuis le début de l'année.

"L'intervention de la banque centrale russe a suffi à stabiliser la devise", commente Ulrich Leuchtmann, analyste chez Commerzbank.

La banque "risque d'avoir à remonter ses taux de manière marquée, ce qu'elle s'est montrée prête à faire en 2014-2015, quitte à infliger des dégâts importants à l'économie russe", ajoute-t-il.

Dans ce contexte incertain, l'or s'appréciait (+0,27% à 1.909 dollars) sans trop s'approcher du pic en près d'un an et demi atteint brièvement la veille à 1.974,35 dollars.

Cours de vendredi Cours de jeudi

--------------------------------

10H25 GMT 22H00 GMT

EUR/USD 1,1177 1,1192

EUR/JPY 128,92 129,31

EUR/CHF 1,0353 1,0363

EUR/GBP 0,8358 0,8365

USD/JPY 115,34 115,53

USD/CHF 0,9263 0,9259

GBP/USD 1,3374 1,3380

js/emb/abx