L'euro recule, l'incertitude règne après les élections allemandes

Londres (awp/afp) - L'euro reculait lundi face au dollar après les législatives allemandes, la première économie de la zone euro rentrant dans une zone d'incertitude, alors que des négociations pour former une coalition pourraient s'éterniser.

Vers 09H00 GMT (11H00 HEC), l'euro cédait 0,26% à 1,1689 dollar.

Selon les résultats provisoires annoncés lundi, le centre gauche du SPD a remporté d'une courte tête ce scrutin avec 25,7% des suffrages devant les conservateurs de la CDU (24,1%).

La réaction du marché des changes restait relativement modérée, a souligné Ulrich Leuchtmann, analyste chez Commerzbank: "Si les experts politiques ne peuvent pas nous dire qui va être au pouvoir, pourquoi est-ce qu'un cambiste devrait s'avancer?", se demande-t-il.

Par ailleurs, les divers scénarios de coalition "vont probablement permettre des changements de politique minimes, qui auront donc un effet limité sur l'euro", ajoute Lee Hardman, analyste chez MUFG.

Les investisseurs guetteront par ailleurs plusieurs interventions de banquiers centraux, alors que la question de savoir quand ils durciront leur politique monétaire reste la clef du marché des changes.

La Banque centrale américaine (Fed) a signalé lors de sa dernière réunion qu'un resserrement de sa politique était sur la table lors de sa prochaine réunion, avec une limitation de son programme de rachats d'actifs.

Au Royaume-Uni, les cambistes ont également considéré que la Banque d'Angleterre s'inquiétait de plus en plus de l'inflation, et pourrait même relever son taux dès février 2022.

"Si les marchés ont surinterprété le message de la BoE sur le calendrier de la hausse, le gouverneur Andrew Bailey pourra tempérer les attentes quand il s'exprimera ce soir", commente Neil Wilson, analyste chez Markets.com.

La livre britannique prend 0,16% face au dollar, à 1,3701 dollar pour une livre, et 0,43% face à l'euro, à 85,32 pence pour un euro.

Cours de lundi Cours de vendredi

------------------------------------

09H00 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,1689 1,1720

EUR/JPY 129,64 129,78

EUR/CHF 1,0852 1,0839

EUR/GBP 0,8532 0,8568

USD/JPY 110,90 110,73

USD/CHF 0,9284 0,9248

GBP/USD 1,3701 1,3679

js/bp/abx