L'euro stable face au dollar avant des données américaines

Londres (awp/afp) - L'euro évoluait à l'équilibre mercredi face au dollar américain, reprenant son souffle après avoir atteint un plus bas en trois semaines la veille, les cambistes guettant la publication du rapport ADP sur les créations d'emplois dans le secteur privé aux Etats-Unis en février.

Vers 10H10 GMT (11H10 HEC), l'euro prenait 0,04% face au dollar, à 1,2095 dollar pour un euro.

Le dollar index, qui compare le billet vert aux autres grandes monnaies, "s'inscrit dans une fourchette assez étroite depuis le mois de décembre", commente Lee Hardman, analyste chez MUFG.

Vendredi, le dollar avait bondi, porté par son statut de valeur refuge alors que les investisseurs s'inquiétaient de la hausse des taux sur le marché obligataire, mais le calme est revenu sur les marchés depuis mardi.

Dans ce contexte, les investisseurs se tournaient vers les données ADP qui seront publiées à 13H15 GMT, avant le taux de chômage qui paraîtra vendredi.

"Après la baisse de décembre et une hausse en janvier, il est probable que le nombre d'emploi ait encore augmenté en février", a expliqué Thu Lan Nguyen, analyste chez Commerzbank.

"De bonnes données sont un signe positif pour le dollar, puisqu'elles signifient que la reprise économique post-pandémie débute; mais ce n'est pas un signe que la politique monétaire américaine va changer d'une manière qui affecterait le marché des changes", prévient cependant l'analyste.

Certains cambistes estiment en effet que la reprise sera tellement vigoureuse, dopée par le plan massif de relance porté par la majorité démocrate de Joe Biden, que la Banque centrale américaine (Fed) va devoir normaliser sa politique monétaire, ce qui rendrait le dollar plus attractif.

Outre-Atlantique, les investisseurs garderont un oeil sur la présentation du premier budget britannique depuis la sortie de l'UE.

"Elle a rarement un effet marqué sur la performance de la livre", a souligné M. Hardman, qui souligne que les éléments qui ont conduit la livre à son plus haut niveau en près de trois ans face au dollar et en un an face à l'euro sont toujours en place.

"Les données sur le nombre de personnes touchées par le Covid-19 continuent de s'améliorer, et la campagne de vaccination avance, donc la livre va continuer de se renforcer", a-t-il jugé.

Enfin, porté par l'appétit pour le risque du marché, le bitcoin gagnait 8,88% à 51.666 dollars.

Cours de mercredi Cours de mardi

-----------------------------------

10H10 GMT 22H00 GMT

EUR/USD 1,2095 1,2091

EUR/JPY 129,29 129,00

EUR/CHF 1,1069 1,1060

EUR/GBP 0,8649 0,8664

USD/JPY 106,90 106,69

USD/CHF 0,9152 0,9148

GBP/USD 1,3985 1,3955

