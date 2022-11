La plus grande banque du Japon, Mitsubishi UFJ, enregistre une chute de 70,5 % de son bénéfice au deuxième trimestre.

Mitsubishi UFJ, qui détient environ 22% de Morgan Stanley, a enregistré un bénéfice net de 117,41 milliards de yens (841,83 millions de dollars) pour la période juillet-septembre, contre 398,4 milliards de yens un an plus tôt, selon les calculs de Reuters basés sur les chiffres cumulés sur six mois divulgués dans un document.

La banque japonaise a maintenu ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année à 1 000 milliards de yens, soit une baisse de 12 % par rapport à l'année précédente où elle avait enregistré un bénéfice record. Les perspectives sont comparées à une prévision moyenne de 1,04 trillion de yens provenant de 12 estimations d'analystes compilées par Refinitiv.

(1 $ = 139,4700 yens)