Le dollar remonte, guette des interventions de membres de la Fed

Londres (awp/afp) - Le dollar américain remontait mercredi face à un panier d'autres grandes monnaies, dont l'euro. Le marché guettait des interventions de membres de la Banque centrale des Etats-Unis (Fed) pour évaluer les perspectives de leur politique monétaire.

Vers 11h35, le dollar index, qui compare le billet vert à un panier d'autres grandes monnaies, prenait 0,19% à 92,69 points, après des gains importants la veille. L'euro cédait 0,18%, notant à 1,1818 dollar pour un billet vert.

"Les marchés vont essayer de récolter tous les indices possibles sur la façon dont la Fed va aborder une limitation de son programme de rachats d'actifs" lors de discours de membres de l'institution plus tard dans la séance, commente Han Tan, analyste chez Exinity.

La même question taraude les cambistes depuis le début de l'été: quand est-ce que la Fed va juger que l'économie américaine est assez vigoureuse pour resserrer sa politique monétaire et limiter l'inflation ?

Le ton prudent du président de la Fed Jerome Powell fin août, ainsi qu'un rapport sur l'emploi décevant vendredi dernier, a pesé sur le dollar, qui se reprend cependant depuis le début de la semaine.

La Banque centrale européenne (BCE), qui partagera jeudi sa dernière décision de politique monétaire en date, est face au même dilemme.

Si un réel resserrement des achats d'actifs ne devrait pas être au menu, un ralentissement du rythme de ces achats pourrait être évoqué, prévient Ulrich Leuchtmann, analyste chez Commerzbank, qui insiste: "cela ne constituerait pas un resserrement réel de la politique monétaire européenne".

"Je me dois de rappeler que le débat sur le programme de rachats d'actifs de la BCE est moins important pour le marché des changes que celui de la Fed", ajoute-t-il. En effet, le marché estime qu'un resserrement de la Fed serait la première étape vers une hausse des taux, tandis que le programme de la BCE est plus souple.

La livre britannique poursuivait également son recul face au dollar (-0,18% à 1,3762 dollar). Le Premier ministre Boris Johnson a annoncé une hausse des cotisations sociales mardi.

Pour le marché des changes, "cela signifie que la Banque d'Angleterre (BoE) devrait être moins pressée de resserrer sa politique monétaire", puisque la mesure risque de peser sur la reprise, estime Lee Hardman, analyste chez MUFG.

Le gouverneur de la BoE Andrew Bailey s'exprimera plus tard dans la séance devant la commission du Trésor du Parlement britannique.

Cours de mercredi Cours de mardi

------------------------------------

09H35 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,1818 1,1840

EUR/JPY 130,27 130,57

EUR/CHF 1,0877 1,0889

EUR/GBP 0,8588 0,8589

USD/JPY 110,22 110,28

USD/CHF 0,9203 0,9197

GBP/USD 1,3762 1,3786

afp/vj