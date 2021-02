Le dollar se stabilise, l'appétit pour le risque s'amenuise

NEW YORK (awp/afp) - Le dollar se stabilisait vendredi face aux autres grandes devises dans un marché qui s'éloignait un peu des actifs plus risqués et où les volumes étaient réduits.

Vers 20H30 GMT (21H30 à Paris), le dollar index, qui mesure la valeur du billet vert face à un panier d'autres monnaies, grappillait 0,03%.

Après une semaine d'optimisme, le marché reprenait son souffle vendredi, ce qui profitait plutôt au dollar, considéré comme une valeur refuge.

Les cambistes soulignaient notamment la baisse record de 9,9% de l'économie britannique en 2020, qui pèse sur la livre.

Mais la devise britannique reste en hausse depuis le début de l'année face au dollar (+1,4%) et à l'euro (+2,2%). "L'économie britannique est bien placée pour repartir en trombe, vu la rapidité de la campagne de vaccination", a commenté Lukman Otunuga, analyste chez FXTM.

Pays le plus endeuillé d'Europe par la pandémie de Covid-19 avec environ 115.000 décès, le Royaume-Uni est aussi celui où le nombre de vaccinés augmente le plus rapidement.

De même, plusieurs analystes estimaient que le dollar pourrait nettement repartir à la baisse lors des prochaines séances.

"Les mouvements restent limités vendredi, et les volumes sont amoindris en raison de la fermeture des Bourses chinoises" à l'occasion du Nouvel An lunaire, ont rappelé les analystes de Sucden.

"L'évènement principal pour les marchés reste l'évolution des débats sur le plan de relance de l'économie américaine", a estimé Derek Halpenny, analyste chez MUFG.

Ce plan géant de 1.900 milliards de dollars, accompagné du soutien de la Réserve fédérale américaine (Fed) qui a assuré qu'elle garderait une politique monétaire souple, devrait peser sur le dollar, assure M. Halpenny.

Cours de vendredi Cours de jeudi

------------------------------------

20H30 GMT 22H00 GMT

EUR/USD 1,2120 1,2130

EUR/JPY 127,21 127,06

EUR/CHF 1,0807 1,0797

EUR/GBP 0,8748 0,8779

USD/JPY 104,96 104,75

USD/CHF 0,8916 0,8779

GBP/USD 1,3855 1,3816

