Le premier créancier japonais MUFG prévoit une baisse de 12% de son bénéfice annuel

MUFG rejoint Sumitomo Mitsui Financial Group Inc (SMFG) et Mizuho Financial Group Inc, respectivement numéro 2 et numéro 3 des créanciers japonais, en proposant des perspectives prudentes.

MUFG, qui détient environ 20 % de la banque Morgan Stanley de Wall Bourse, a déclaré qu'il prévoyait un revenu net de mille milliards de yens (7,73 milliards de dollars) pour l'exercice en cours. Ce chiffre est inférieur aux prévisions des analystes, qui tablaient sur 1,06 trillion de yens, selon les données Refinitiv Eikon.

Pour l'année précédente qui s'est terminée en mars 2022, MUFG a affiché un bénéfice annuel record de 1,13 trillion de yens (8,73 milliards de dollars) grâce à la libération de liquidités provenant de provisions qui avaient été mises de côté pour faire face à un déluge potentiel de créances douteuses liées à une pandémie.

Toutefois, le dernier trimestre a vu un plongeon de 64,4 % du bénéfice, car MUFG a mis de côté 140 milliards de yens pour couvrir les pertes potentielles liées à son exposition à la Russie.

Cela a porté le total des provisions russes des trois principaux groupes bancaires japonais à 312 milliards de yens.

(1 $ = 129,3800 yens)