Le régulateur japonais va renforcer la surveillance des banques alors que les taux d'intérêt étrangers augmentent

L'Agence des services financiers "dialoguera avec les banques au sujet du contrôle du risque de marché" car les hausses des taux d'intérêt mondiaux ont provoqué des pertes non réalisées sur leurs avoirs en obligations étrangères, a déclaré le régulateur dans ses directives politiques annuelles publiées mercredi.

À la recherche de rendements plus élevés que ceux disponibles localement, les grandes banques japonaises ont investi massivement dans des obligations étrangères, principalement des bons du Trésor américain. Mais lorsque les rendements augmentent, comme ils l'ont fait en réponse au resserrement monétaire de la Réserve fédérale américaine et d'autres banques centrales, la valeur des obligations chute.

La série actuelle de hausses agressives des taux d'intérêt étrangers a pris les grandes banques japonaises au dépourvu.

Les pertes d'évaluation combinées sur les avoirs en obligations étrangères de Mitsubishi UFJ Financial Group et de deux autres grands groupes bancaires s'élevaient à 2,656 trillions de yens (19,12 milliards de dollars) à la fin du mois de juin, soit une augmentation de plus de 50 % par rapport à la fin du mois de mars.

La Banque du Japon n'a pas rejoint le cycle mondial de hausse des taux d'intérêt, car l'inflation au Japon est encore modérée et son économie fragile.

Le régulateur financier a également déclaré qu'il encouragerait les principaux créanciers à renforcer la gestion du risque lié aux liquidités en devises étrangères, notamment parce que l'approvisionnement en devises des banques japonaises, basé sur le marché, est vulnérable aux fluctuations soudaines du marché.

Le régulateur a ajouté que lui et la banque centrale mèneraient des tests de résistance sur les expositions aux risques des banques.

Les lignes directrices de la politique de cette année mentionnent la nécessité d'aborder les problèmes potentiels liés au financement des rachats par effet de levier. Les taux d'intérêt ultra-bas prolongés dans le pays poussent les grandes banques à regarder au-delà des prêts traditionnels à la recherche de rendements.

La société japonaise Marelli Holdings Co, un fournisseur de pièces automobiles que KKR & Co a acheté avec un fort effet de levier, est entrée dans un processus de restructuration judiciaire en juin avec plus de 1 000 milliards de yens de dettes. Cela a provoqué des pertes massives chez environ deux douzaines de créanciers, dont Mizuho Financial Group.

(1 $ = 138,91 yens)