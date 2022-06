Le yen poursuit son plongeon, lesté par la Banque du Japon

Londres (awp/afp) - Le yen plongeait encore mardi, évoluant à des niveaux plus vus depuis vingt ans face au dollar et depuis sept ans face à l'euro, plombé par la divergence de politique monétaire entre la Banque du Japon (BoJ) et les autres banques centrales.

Vers 14H15 GMT (16H15 HEC), le yen perdait 0,54% à 132,60 yens pour un dollar, après avoir reculé jusqu'à 133 yens, un niveau jamais vu depuis avril 2002.

Face à l'euro, la devise nippone cédait 0,35% à 141,56 yens, tombant en séance à 142,06 yens, un plus bas depuis janvier 2015.

Alors que la Banque centrale européenne (BCE) partagera sa décision de politique monétaire jeudi, avant la Réserve fédérale américaine (Fed) la semaine suivante, "la nouvelle accélération des anticipations monétaires à l'approche des réunions de juin" pèse sur le yen, a commenté Guillaume Dejean, analyste chez Western Union.

La BCE va à son tour signaler sa volonté de remonter ses taux dans les prochains mois, tandis que la Fed a déjà entamé cette hausse pour contrer l'inflation.

Au contraire, la BoJ s'inquiète peu de la hausse des prix sur an, par ailleurs bien moins vive au Japon (+2,1% en avril hors produits frais) qu'aux Etats-Unis ou en zone euro.

Le gouverneur de la BoJ a encore affirmé lundi qu'un affaiblissement du yen était le bienvenu, puisqu'il profite aux exportations.

Depuis le début de l'année, le yen a cédé 13,2% face au dollar et 7,5% face à l'euro.

Une hausse des taux n'est cependant pas synonyme de progression de la devise face à un billet vert très recherché: la Banque centrale d'Australie (RBA) a relevé les siens de 0,50 point de pourcentage à 0,85% mardi, sans réaction forte de sa devise (-0,01% à 1,3905 dollar australien pour un dollar américain).

"Cette hausse, la plus forte en 22 ans, n'a pas réussi à faire monter le dollar australien, ce qui montre bien que le marché anticipe déjà une politique monétaire agressive" en Australie, estime Derek Halpenny, analyste chez MUFG.

La décision de la RBA "montre à quel point les banques centrales sont inquiètes de voir l'inflation s'envoler et les marchés sont nerveux de voir jusqu'où la Fed est prête à aller pour la ramener sous contrôle", souligne Fiona Cincotta, analyste chez City Index.

La livre turque évoluait quant à elle à 16,74 livres pour un dollar, un plus bas depuis son effondrement de décembre 2021.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a annoncé lundi soir vouloir abaisser de nouveau les taux d'intérêt, alors que l'inflation en Turquie a atteint 73,5% sur an en mai.

Enfin, du côté des cryptomonnaies, le bitcoin plongeait de 5,8% à 29.596 dollars, son bond de la veille au-dessus du seuil de 30.000 dollars n'ayant pas duré.

Le resserrement de politique monétaire des banques centrales "va faire diminuer les flux d'argent sur le marché de 3.000 milliards de dollars dans les 18 prochains mois, ce qui limite le potentiel de hausse des actifs numériques" comme les cryptomonnaies, juge Alkesh Shah, analyste de Bank of America.

Cours de mardi Cours de lundi ------------------------------- 14H15 GMT 21H00 GMT EUR/USD 1,0676 1,0696 EUR/JPY 141,56 141,06 EUR/CHF 1,0404 1,0383 EUR/GBP 0,8526 0,8535 USD/JPY 132,60 131,88 USD/CHF 0,9746 0,9708 GBP/USD 1,2521 1,2532

afp/rq