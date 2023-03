Les actions des banques asiatiques chutent en raison des préoccupations systémiques des États-Unis

L'administration américaine est intervenue dimanche en adoptant une série de mesures d'urgence pour renforcer la confiance dans le système bancaire à la suite de la faillite de la Silicon Valley Bank (SVB), la plus importante faillite d'une banque américaine depuis la crise financière de 2008.

Après un week-end dramatique, les régulateurs américains ont déclaré que les clients de la banque auront accès à tous leurs dépôts à partir de lundi et ont mis en place un nouveau mécanisme pour permettre aux banques d'accéder à des fonds d'urgence.

La Réserve fédérale a également facilité les emprunts des banques en cas d'urgence.

Alors que les contrats à terme sur les actions américaines et les actions technologiques ont augmenté en Asie à la suite de ces nouvelles, les banques de la région n'ont pas été en mesure de dissiper les inquiétudes concernant le risque systémique et ont suivi les pertes subies par leurs homologues de Wall street depuis la séance de vendredi.

À Hong Kong, les actions de HSBC Holdings ont ouvert en baisse d'environ 1,7 %, à un creux de deux mois, tandis que les actions de Standard Chartered Bank ont chuté de près de 1 %, à un creux d'un mois.

Les banques américaines ont perdu plus de 100 milliards de dollars en valeur boursière à la fin de la semaine dernière à la suite de l'effondrement, tandis que les banques européennes ont perdu environ 50 milliards de dollars supplémentaires en valeur, selon un calcul de Reuters.

"La Fed ne se préoccupe pas seulement de l'actif du bilan de la banque, mais aussi de son passif, car elle s'apprête à faire face à une ruée bancaire de plus grande ampleur, qui peut être très rapide et dévastatrice pour n'importe quelle institution", a déclaré Chris Weston, responsable de la recherche chez Pepperstone.

"Il est probable qu'il y aura d'autres migrations vers les banques les plus solides et que celles qui ont une grande base d'actifs et peu de capitaux propres continueront à voir les déposants se défaire de leurs capitaux.

L'effondrement de SVB intervient parallèlement à la fermeture de la banque Silvergate, axée sur les cryptomonnaies, qui a annoncé la semaine dernière son intention de réduire ses activités et de procéder à une liquidation volontaire, dans le sillage de l'implosion de FTX l'année dernière.

Dimanche, les autorités de régulation de l'État américain ont également fermé la Signature Bank, basée à New York, qui est devenue la prochaine victime de la tourmente bancaire après la SVB.

Ailleurs en Asie, le Topix japonais a baissé de 2 %, fortement influencé par les valeurs financières.

Mitsubishi UFJ a chuté de près de 4 % pour atteindre son plus bas niveau en un mois à 896,3 yens, tandis que Sumitomo Mitsui Financial Group a dégringolé de près de 5 %. L'indice Topix des banques, plus large, était en baisse de 4,75 % à la mi-journée.

Les actions de la plus grande banque de Singapour, DBS, ont chuté à leur plus bas niveau depuis la fin du mois d'octobre de l'année dernière, à 32,71 dollars singapouriens (24,32 dollars), tandis que les actions d'OCBC ont perdu près de 1,5 %.

(1 dollar = 1,3449 dollar de Singapour)