Mitsubishi UFJ Financial : Group investit 120 millions de dollars supplémentaires dans un fonds collectif Liquidity - Mars Growth, à l'heure où le groupe renforce ses financements de croissance dans les techs d'Asie-Pacifique, pour un investissement direct...

Mitsubishi Group investit 120 millions de dollars supplémentaires dans un fonds collectif Liquidity - Mars Growth, à l'heure où le groupe renforce ses financements de croissance dans les techs d'Asie-Pacifique, pour un investissement direct de MUFG de 220 millions de dollars dans Liquidity au cours des 10 derniers mois

Mitsubishi Group (MUFG), le deuxième plus grand groupe bancaire et de financement au monde, vient d'injecter 120 millions de dollars supplémentaires dans le fonds Mars Growth, une co-entreprise détenue à 50/50 par MUFG et Liquidity Capital. MUFG entretient une solide relation stratégique avec Liquidity et ce nouvel investissement porte le total investi à 220 millions de dollars à ce jour.

Mars Growth Capital fournit des solutions de financement par emprunt à des sociétés technologiques en Asie-Pacifique et en Europe. Depuis sa création l'an dernier, le fonds a généré une performance exceptionnelle par le biais de dix transactions d'une valeur de 80 millions de dollars, réalisées en Asie, en Australie et en Europe, avec une demande dépassant les 2 milliards de dollars durant cette période.

Par l'entremise de sa collaboration stratégique avec MUFG, Liquidity s'attelle à révolutionner le processus de souscription à l'emprunt pour le secteur privé. Connaissant les défis auxquels sont confrontées les sociétés à fort potentiel pour obtenir du capital non dilutif auprès d'institutions financières traditionnelles, Liquidity a mis au point DYNAMiCS, première plateforme d'apprentissage machine au monde capable d'effectuer un processus de diligence raisonnable rapide, rigoureux et basé sur les données afin d'évaluer la performance et le potentiel de croissance des entreprises.

DYNAMiCS utilise des algorithmes pour prédire avec précision les revenus, les soldes de liquidités et d'autres indicateurs financiers pertinents spécifiques au secteur des technologies. Chacun des quatre fonds de Liquidity, et notamment le Mars Growth Fund, utilise la plateforme pour éclairer la prise de décision, bien souvent dans un processus ne dépassant pas 24 heures.

Liquidity Group a fourni plus de 750 millions de dollars durant l'année dernière à plus de 50 sociétés de croissance aux États-Unis, en Asie-Pacifique, en Europe et au Moyen-Orient, y compris les principales licornes telles qu'eToro, Homer, Resident, Infinidat, Acronis, Infra.Market, et d'autres. Avec des financements allant de 5 à 100 millions de dollars, la société s'engage à appliquer une diligence raisonnable de tous les instants en s'appuyant sur sa plateforme unique - DYNAMiCS.

Ron Daniel, PDG de Liquidity, déclare: "Les investissements continus de MUFG dans notre fonds est un vote de confiance dans notre technologie, nos capacités et notre potentiel. À ce jour, la performance de Mars Growth Capital reflète toute la puissance de notre méthodologie, qui allie l'expertise en investissements de notre équipe à notre solution technologique sur mesure DYNAMiCS. Nous sommes ravis de pérenniser notre partenariat avec MUFG, qui partage notre éthique de soutien aux entreprises innovantes et axées sur la technologie, sur l'ensemble des segments clés."

Rio Hiroshima, qui gère les opérations de Mars Growth Capital pour le compte de MUFG, déclare: "Depuis la création du fonds il y a tout juste un an, nous nous sommes rapidement positionnés en tant que leader du marché du financement de croissance pour les techs des régions APAC et EMEA. Couplée à notre solide performance d'investissement, la demande du marché nous a permis de grandir rapidement et de porter la valeur du fonds à 200 millions de dollars. Nous sommes ravis de continuer notre partenariat avec MUFG afin de poursuivre la même ascension vertigineuse en 2022".

Yaron Primovich, gestionnaire du fonds pour le compte de Liquidity, déclare: "Nos partenaires chez MUFG croient en notre proposition de valeur, et partagent notre ambition de devenir un chef de file mondial du financement de croissance. Nous occupons une place unique sur le marché étant donné que notre plateforme de souscription fait office d'oracle axé sur les données pour identifier et évaluer le potentiel d'entreprises candidates. DYNAMiCS est en mesure de trier des masses d'informations afin d'analyser la force des différents business models, les comportements des clients finaux et les situations financières, en nous armant de perspectives pour déterminer la capacité d'une entreprise à honorer de futurs remboursements d'emprunt".

"Dans un monde post Covid, des entreprises aux quatre coins du globe sont sur le point de connaître de nouveaux sommets en termes d'innovation et d'expansion, ce qui renforcera leur appétit pour de la croissance et de l'emprunt non dilutif. Nous sommes très heureux pouvoir aider ces entreprises à mieux saisir les opportunités qui se présenteront."

En outre, Mars Growth Capital a enregistré des niveaux élevés de demande en provenance de centaines d'entreprises, en moins d'une année depuis sa création.

À propos de Liquidity

Liquidity a été créé en 2018 par Ron Daniel, Yaron Sela et Oron Maymon. Liquidity gère 800 millions de dollars répartis dans plusieurs fonds à l'échelle mondiale. Parmi les partenaires de la société figurent Spark Capital, Meitav Dash et Mitsubishi Banking Corporation. La société est considérée comme un chef de file mondial de la gestion de crédit pour les entreprises de croissance grâce à sa propre technologie d'apprentissage machine. www.liquiditycap.com

Mars Growth est une co-entreprise entre Liquidity Capital et MUFG, qui offre aux startups technologiques une alternative de financement unique en son genre, leur permettant ainsi de doubler leur hyper-croissance, sans compromettre les capitaux. Son modèle de financement basé sur les trajectoires permet de travailler main dans la main avec des startups et des sociétés en phase de croissance, tout en assumant les risques financiers. Faisant partie de la division en charge des fonds chez Liquidity, Mars Growth investit dans des fournisseurs de SaaS qui présentent des revenus récurrents annuels supérieurs à 3 millions de dollars et une croissance de 30% en glissement annuel, avec un montant transactionnel moyen allant de 3 à 100 millions de dollars.

