Presse: Credit Suisse pourrait céder des portefeuilles de crédits à Mitsubishi

Zurich (awp) - Credit Suisse pourrait dans le cadre de son recentrage stratégique vendre plusieurs portefeuilles de crédits au groupe japonais Mitsubishi Financial. Des discussions dans ce sens sont encore à un stade précoce, croit savoir Bloomberg mercredi citant des sources proches du dossier.

Mitsubishi pourrait ainsi développer ses activités aux Etats-Unis. La reprise de portefeuilles dans des secteurs tels que l'aviation ou les fonds de pension est également à l'étude, poursuit l'agence de presse américaine.

Dans l'attente de l'annonce du plan de restructuration, les spéculations fusent depuis des semaines sur la vente d'activités et de participations. Sollicité par Bloomberg, la banque aux deux voiles a une nouvelle fois martelé que le point de situation stratégique aurait lieu le 27 octobre dans le sillage des résultats du troisième trimestre.

Différents analystes ont estimé le besoin en capitaux du numéro deux bancaire helvétique entre 4 et 8 milliards de francs suisses. La cession d'activités et de participations, en Suisse et à l'étranger, serait un moyen pour Credit Suisse d'éviter autant que possible une augmentation de capital, redoutée par les investisseurs.

