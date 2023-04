SMFG devient la première grande banque japonaise à vendre des obligations AT1 depuis l'effacement de la dette de C.Suisse

SMFG a vendu les obligations en deux tranches, en 89 milliards de yens (662,50 millions de dollars) d'obligations à cinq ans, et 51 milliards de yens d'obligations à 10 ans, dont les conditions ont été jugées attrayantes par les acteurs du marché.

"Au Japon, où les écarts de rendement des obligations d'entreprises sont faibles, les conditions de ces obligations AT1 étaient raisonnablement bonnes, à condition que le secteur bancaire soit crédible", a déclaré Nana Otsuki, senior fellow chez Pictet Japon.

"La SFMG avait le choix de ne pas les vendre, mais elle l'a fait, ce qui indique probablement que le système financier japonais est plus stable que celui d'autres pays.

Les investisseurs avaient de sérieux doutes sur les obligations AT1, dans le contexte des turbulences du marché provoquées par le sauvetage du Credit Suisse par son concurrent UBS, sous l'égide du gouvernement. Le régulateur suisse, la FINMA, a décidé que les obligations AT1 du Crédit Suisse seraient effacées, une décision qui a ébranlé les marchés mondiaux du crédit.

Son homologue national, Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, a déclaré au début du mois qu'il suspendrait l'émission d'obligations AT1 jusqu'à la mi-mai au plus tôt, soulignant la faiblesse de la demande des investisseurs et des conditions du marché.

Les obligations AT1 - connues sous le nom de "contingent convertibles" ou "CoCo" - peuvent être converties en actions ou annulées si le niveau de capital d'une banque tombe en dessous d'un certain seuil.

Les obligations AT1 des banques japonaises ont été conçues de manière à ce que leur valeur soit décrochée même si le gouvernement est impliqué dans la restructuration, et les nouvelles émissions de SMFG sont perçues comme ayant le même schéma, a déclaré M. Otsuki de Pictet.

L'émission de 89 milliards de yens serait assortie d'un taux d'intérêt nominal de 1,879 % pour la période initiale de cinq ans et deux mois, selon une déclaration réglementaire. L'émission de 51 milliards de yens aurait un rendement de 2,180 % pour les dix premières années et deux mois.

(1 $ = 134,3400 yens)