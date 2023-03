Tokyo en nette baisse, craintes sur le secteur bancaire américain

Tokyo (awp/afp) - La Bourse de Tokyo évoluait en net repli vendredi en matinée, lestée par les craintes sur le secteur bancaire aux Etats-Unis après les difficultés de la banque régionale Silicon Valley Bank, et par le renforcement du yen.

L'indice vedette Nikkei cédait 1,21% à 28.277,48 points vers 01H00 GMT et l'indice élargi Topix perdait 1,24% à 2.045,42 points.

Wall Street a clôturé jeudi en forte baisse devant les difficultés de la Silicon Valley Bank, partenaire privilégié du secteur technologique, qui a annoncé une augmentation de capital et vendu précipitamment des titres financiers.

Le yen est aussi remonté par rapport au dollar, un mouvement de change négatif pour la Bourse de Tokyo, avant une décision de politique monétaire de la Banque du Japon (BoJ) attendue vendredi en milieu de journée.

Il s'agit du dernier acte du gouverneur de la BoJ Haruhiko Kuroda, dont le mandat s'achève le mois prochain.

Du côté des valeurs

SECTEUR FINANCIER BOUSCULÉ: les actions des principales banques japonaises étaient pénalisées par les inquiétudes sur le secteur bancaire américain: Mitsubishi UFJ Financial Group chutait de 2,93% à 964,3 yens et Sumitomo Mitsui Financial Group de 2,51% à 6.088 yens, pendant que Mizuho perdait 1,52% à 2.190 yens. Le groupe financier Nomura lâchait 2,39% à 554,5 yens.

DNP: le titre du géant japonais de l'impression Dai Nippon Printing (DNP) s'envolait de 6,2% à 4.025 yens. Le groupe a annoncé jeudi un rachat d'actions de 300 milliards de yens (2 milliards d'euros), le plus important de son histoire, et une nette réduction de ses parts dans d'autres entreprises japonaises cotées, sous la pression de l'actionnaire activiste Elliott.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen continuait de remonter face au dollar, qui valait 135,94 yens vers 01H00 GMT contre 136,15 yens jeudi à 21H00 GMT.

La monnaie japonaise était stable par rapport à l'euro, qui se négociait pour 144,05 yens contre 144,07 yens la veille.

L'euro montait à 1,0597 dollar contre 1,0581 dollar jeudi à 21H00 GMT.

Le marché du pétrole reculait: vers 00H50 GMT le baril de WTI américain cédait 0,37% à 75,44 dollars.

etb/roc