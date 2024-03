Mitsui Chemicals, Inc. est spécialisé dans la fabrication et la commercialisation de produits chimiques. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - produits chimiques de base et produits de chimie fine (48,8%) : polypropylène, polyéthylène, phénols, polyoléfines, polyuréthane, etc. ; - produits chimiques de performance (25,5%) : élastomères, uréthane, polymères, etc. destinés notamment au secteur de l'industrie automobile ; - matériaux de revêtement, films et produits agrochimiques (14,6%) : résines, adhésifs, films de polypropylène, films de polyéthylène, films industriels, produits agrochimiques (insecticides, fongicides, herbicides, etc.) destinés aux secteurs de l'agroalimentaire et de l'emballage ; - matériaux de spécialités (10,2%) : matériaux pour lentilles ophtalmiques, matériaux photochromiques, fibres non-tissés, produits dentaires, etc. dédiés aux domaines de l'industrie médicale et des soins de santé ; - autres (0,9%). La répartition géographique du CA est la suivante : Japon (52,2%), Chine (14,5%), Asie (13,6%), Amérique (11,8%), Europe (7,3%) et autres (0,6%).

