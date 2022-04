Mitsui & Co., Ltd. : Techniquement solide 07/04/2022 | 09:42 Tommy Douziech 07/04/2022 | 09:42 achat En cours

Cours d'entrée : 3125¥ | Objectif : 3404¥ | Stop : 2890¥ | Potentiel : 8.93% Le titre Mitsui & Co., Ltd. présente une configuration technique positive suggérant une poursuite de la dynamique haussière à moyen terme.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 3404 ¥. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

La société présente une situation fondamentale intéressante dans une optique d'investissement à court terme.

Points forts L'entreprise fait partie des plus attractives du marché en termes de valorisation basée sur les multiples de résultat.

Fondamentalement, avec un ratio "valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires" de l'ordre de 0.74 pour l'exercice en cours, la société apparaît faiblement valorisée.

L'entreprise apparaît faiblement valorisée compte tenu de la valeur de son actif net comptable.

Au cours des 12 derniers mois, les anticipations de revenus à venir ont été révisées de nombreuses fois à la hausse.

Les analystes affichent un optimisme patent concernant les perspectives de chiffre d'affaires et ont récemment revu à la hausse leurs estimations en termes d'évolution de l'activité.

Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont largement revu à la hausse leurs estimations de rentabilité pour les prochains exercices.

Les analystes ont récemment fortement revu à la hausse leurs estimations de bénéfices nets par action.

Les analystes couvrant le dossier recommandent majoritairement l'achat ou la surpondération de l'action.

L'objectif de cours moyen des analystes qui s'intéressent au dossier a été fortement revu à la hausse au cours des quatre derniers mois.

L'opinion des analystes s'est fortement améliorée au cours des quatre derniers mois.

Points faibles Le groupe fait partie des entreprises dont les perspectives de croissance apparaissent les plus faibles d'après les estimations d'analystes.

La rentabilité de la société avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements caractérise des marges fragiles.

Sous-secteur Négoce et distribution diversifiée Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. MITSUI & CO., LTD. 15.51% 40 689 MITSUBISHI CORPORATION 20.73% 52 493 ITOCHU CORPORATION 16.69% 48 144 ADANI ENTERPRISES LIMITED 26.42% 31 263 SUMITOMO CORPORATION 20.61% 20 692 MARUBENI CORPORATION 25.41% 19 533 SAMSUNG C&T CORPORATION -6.72% 15 018 TOYOTA TSUSHO CORPORATION -6.32% 13 772 BUNZL PLC 6.86% 13 526 XIAMEN C&D INC. 60.64% 6 560 SOJITZ CORPORATION 13.08% 3 624

Données financières JPY USD EUR CA 2022 11 600 Mrd 93 720 M 85 923 M Résultat net 2022 872 Mrd 7 049 M 6 462 M Dette nette 2022 3 593 Mrd 29 026 M 26 611 M PER 2022 5,82x Rendement 2022 3,34% Capitalisation 5 036 Mrd 40 689 M 37 304 M VE / CA 2022 0,74x VE / CA 2023 0,78x Nbr Employés 44 509 Flottant 96,3% Prochain événement sur MITSUI & CO., LTD. 10/05/22 Année 2022 Publication de résultats (estimation) Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 10 Dernier Cours de Clôture 3 146,00 JPY Objectif de cours Moyen 3 764,00 JPY Ecart / Objectif Moyen 19,6% Dirigeants et Administrateurs Kenichi Hori Manager-Products Market Takakazu Uchida Senior Manager-Market Risk Tatsuo Yasunaga Manager-Project Works Yoshiaki Takemasu Manager-Agri Science Business Izumi Kobayashi Independent Outside Director