Mitsui & Co., Ltd. est un groupe diversifié organisé autour de 7 pôles d'activités : - distribution de produits chimiques (24,3% du CA) ; - distribution de produits alimentaires, de produits de grande consommation et de produits pharmaceutiques (23%). Le groupe développe également une activité de gestion d'actifs immobiliers ; - production et vente de gaz et de produits pétroliers (22,1%) ; - production de minéraux et de métaux non ferreux (16,2%) ; - fabrication d'équipements et de machines industrielles (7,3%) ; - distribution de produits sidérurgiques (5,2%) ; - autres (1,9%) : notamment vente de produits informatiques et de communication, et prestations de financement et de services logistique.

Secteur Négoce et distribution diversifiée