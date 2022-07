Les actions chutent, le dollar brille alors que les craintes de récession s'intensifient

Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent ont rebondi de 1,4 % dans les échanges matinaux pour atteindre 104,18 $ le baril, soignant ses blessures après une chute de 9,5 % à un plus bas de deux mois et demi mardi, en raison des inquiétudes concernant le ralentissement de la croissance mondiale qui va saper la demande. [O/R]

L'indice MSCI des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon a baissé de 0,6 %. Le Nikkei japonais a chuté de 0,88%, en route vers sa première perte de la semaine. Les contrats à terme du S&P 500 ont baissé de 0,2 %, mais les contrats à terme de l'Euro STOXX 50 ont rebondi de 1,8 %.

L'indice Hang Seng de Hong Kong a baissé de 0,42 % tandis que les blue chips chinoises ont chuté de 0,7 %, entraînées par les inquiétudes liées aux nouveaux cas de COVID-19 à Shanghai, qui risquent d'entraîner de nouvelles restrictions.

Au cours de la nuit, l'indice européen STOXX 600 a chuté de 2 % et l'euro a plongé de plus de 1,5 % à 1,0236 $, son plus bas niveau depuis fin 2002, les traders étant effrayés par les rumeurs de rationnement de l'essence. [.EU]

"Le tambour devient de plus en plus fort au sujet du risque de récession", a déclaré Jason Teh, directeur des investissements chez Vertium Asset Management à Sydney.

"En ce moment, la défense est le nom du jeu. C'est la meilleure stratégie en ce moment, car en cas de récession, beaucoup de choses peuvent tomber à l'eau."

L'incertitude concernant l'approvisionnement en gaz de l'Europe a fait grimper les prix en flèche. Les prix de référence du gaz néerlandais ont doublé depuis la mi-juin et ont augmenté de 7 % pendant la nuit pour atteindre leur plus haut niveau depuis quatre mois.

En Allemagne, l'électricité de base à l'horizon d'un an a atteint un niveau record. Les investisseurs sont nerveux quant à la continuité de l'approvisionnement après la fermeture du gazoduc Nord Stream, qui achemine le gaz russe vers l'Allemagne, pendant dix jours pour maintenance à partir du 11 juillet. [EL/DE]

À Tokyo, les actions des sociétés de négoce de matières premières Mitsui & Co et Mitsubishi Corp ont chuté de plus de 5 % après que l'ancien président russe Dmitri Medvedev ait menacé de réduire l'approvisionnement en pétrole et en gaz du Japon.

La livre sterling a également été bloquée par un plus bas de deux ans et n'a pas été aidée par la dernière crise politique qui a touché le gouvernement du Premier ministre Boris Johnson, avec la démission de ses secrétaires aux finances et à la santé remettant en question sa longévité en tant que leader. Après avoir touché 1,1899 $ pendant la nuit, la monnaie s'est stabilisée à 1,1964 $ en Asie.

Un changement de dirigeant, ou des spéculations à ce sujet, pourrait apporter un soutien, mais il est lourdement pesé par des perspectives économiques qu'un nouveau dirigeant a peu de chances de modifier. "Le Royaume-Uni risque d'être la principale économie avancée à la croissance la plus lente l'année prochaine, avec le taux d'inflation le plus élevé et le plus grand déficit des comptes courants", a déclaré Kit Juckes, stratège de la Société Générale. "C'est une sacrée collection, et cela représente une menace claire pour la livre".

Ailleurs, le dollar a également tenu bon, maintenant les devises des Antipodes, sensibles au risque, près de leur plus bas niveau depuis deux ans et faisant plonger les prix spot de l'or à leur plus bas niveau de l'année. L'Aussie était dernièrement blotti à 0,6810 $ après avoir glissé de 1,0 % pendant la nuit pour atteindre un creux de deux ans à 0,6762 $. [AUD/]

L'or au comptant est resté stable à 1 771 $ l'once après sa chute de la nuit. La valeur refuge qu'est l'or a baissé d'environ 3 % cette année, ce qui est moins que les pertes abruptes des actions et des obligations.

Les investisseurs attendent maintenant la publication des données sur l'emploi aux États-Unis vendredi pour obtenir de nouveaux signes permettant de savoir si l'économie pourrait tomber en récession.

"Un chiffre élevé sur la masse salariale pourrait tempérer brièvement les craintes de récession, mais il entraînera aussi probablement une hausse des rendements à deux ans et ne sera probablement pas considéré comme positif sans ambiguïté par la communauté des investisseurs en actions", ont écrit Robert Carnell et Iris Pang d'ING dans une obligation ce matin.

Les rendements de référence du Trésor américain sont restés stables mercredi, avec l'obligation à 10 ans à 2,8218 %.

Le bitcoin est repassé sous la ligne de flottaison clé de 20 000 $, perdant 2,77 % pour s'échanger à 19 855,14 $.