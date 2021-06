Tokyo s'est calmée après deux séances de yo-yo

Données financières JPY USD EUR CA 2021 6 447 Mrd 58 174 M 48 806 M Résultat net 2021 292 Mrd 2 633 M 2 209 M Dette nette 2021 3 803 Mrd 34 317 M 28 791 M PER 2021 14,6x Rendement 2021 3,25% Capitalisation 4 163 Mrd 37 576 M 31 514 M VE / CA 2021 1,24x VE / CA 2022 0,91x Nbr Employés 45 624 Flottant 94,4% Graphique MITSUI & CO., LTD. Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique MITSUI & CO., LTD. Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Haussière Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 12 Dernier Cours de Cloture 2 528,00 JPY Objectif de cours Moyen 2 760,83 JPY Ecart / Objectif Moyen 9,21% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Kenichi Hori President, CEO & Representative Director Takakazu Uchida CFO, Representative Director & Executive VP Tatsuo Yasunaga Chairman Masato Sugahara COO-Healthcare & Service Business Yoshiaki Takemasu Chief Compliance & Human Resources Officer Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) MITSUI & CO., LTD. 32.73% 37 576 ITOCHU CORPORATION 10.63% 42 513 MITSUBISHI CORPORATION 17.65% 38 976 ADANI ENTERPRISES LIMITED 210.62% 22 837 SAMSUNG C&T CORPORATION -1.45% 19 345 SUMITOMO CORPORATION 8.31% 16 337