Tokyo termine en hausse, Hong Kong s'envole

Données financières JPY USD EUR CA 2023 12 793 Mrd 91 118 M 88 157 M Résultat net 2023 944 Mrd 6 724 M 6 506 M Dette nette 2023 3 560 Mrd 25 357 M 24 533 M PER 2023 6,20x Rendement 2023 3,48% Capitalisation 5 927 Mrd 42 215 M 40 843 M VE / CA 2023 0,74x VE / CA 2024 0,83x Nbr Employés 44 346 Flottant 94,2% Graphique MITSUI & CO., LTD. Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique MITSUI & CO., LTD. Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Haussière Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 10 Dernier Cours de Clôture 3 817,00 JPY Objectif de cours Moyen 4 039,00 JPY Ecart / Objectif Moyen 5,82% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Kenichi Hori Manager-Products Market Makoto Kan Chief Executive Officer Tetsuya Shigeta Chief Financial Officer & Representative Director Tatsuo Yasunaga Manager-Project Works Isao Kohiyama Chief Operating Officer-IT & Communication Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) MITSUI & CO., LTD. 41.84% 42 215 ADANI ENTERPRISES LIMITED 135.35% 56 718 MITSUBISHI CORPORATION 18.84% 45 427 ITOCHU CORPORATION 21.29% 44 963 SUMITOMO CORPORATION 28.14% 19 574 MARUBENI CORPORATION 31.00% 18 080