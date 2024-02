Mitsui Fudosan Co., Ltd. est spécialisé dans le développement, la gestion et la promotion d'actifs immobiliers. Le CA par activité se répartit comme suit : - location immobilière (31,8%) : location d'immeubles de bureaux, d'immeubles commerciaux et résidentiels ; - promotion immobilière (30,6%) : vente de condominiums, de maisons individuelles, d'immeubles résidentiels et de bureaux ; - gestion d'actifs et courtage immobilier (20,4%) ; - autres (17,2%) : vente de matériaux de construction, exploitation d'hôtels, etc.

Secteur Développement et opérations immobilières