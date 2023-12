Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. est spécialisé dans les prestations de transport maritime. Le CA par activité se répartit comme suit : - transport de vrac sec (28,4%) ; - transport de produits pétroliers et de gaz naturel (23,2%) ; - exploitation de navires porte-conteneurs (21,8%) ; - exploitation de navires transporteurs de véhicules, de rouliers et de navires de croisière (18,8%) ; - autres (7,8%) : notamment prestations de services logistiques et portuaires. A fin mars 2022, le groupe exploite une flotte de 698 navires.

Secteur Frêt maritime et logistique