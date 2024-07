Mittel SpA est une société basée en Italie dont l'activité principale est le secteur financier. Elle divise ses activités en six secteurs : La finance opérationnelle, qui comprend la fourniture de services de crédit et la négociation du portefeuille de titres ; l'immobilier, qui consiste en des investissements dans des propriétés résidentielles ; les services de conseil et les services fiduciaires, qui sont impliqués dans les services de conseil pour les fusions et acquisitions (M&A) et la finance d'entreprise, les services de fonds de placement privés et immobiliers et les services fiduciaires ; les investissements stables, qui comprennent des participations dans des sociétés cotées et non cotées ; le capital-investissement et les investissements, qui sont actifs dans l'investissement dans les moyennes entreprises, directement ou en entrant dans des fonds fermés, et le groupe Tethys/Hopa, qui est impliqué dans les activités d'investissement. Elle opère par le biais de Gruppo Zaffiro, Mittel Portfolio Management Srl (Mittel Portfolio), Mittel Partecipazioni Stabili Srl (Mittel PS) et Ceramica Cielo.

Secteur Sociétés holdings