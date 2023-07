Ressources Miza II Inc. est une société canadienne d'exploration et de développement minier. La société est engagée dans l'acquisition, l'exploration, le développement et l'exploitation de propriétés minières. La société a conclu l'entente d'option sur la propriété Le Mare en vertu de laquelle elle a convenu d'acquérir une participation indivise de 100 % dans la propriété Le Mare. La propriété Le Mare comprend environ 12 claims jalonnés sur carte couvrant 2 677,24 hectares (6615,60 acres) dans la division minière de Nanaimo (nord-ouest de l'île de Vancouver, Colombie-Britannique) et dans le district foncier de Rupert, dans l'ouest de la Colombie-Britannique.

Secteur Sociétés minières intégrées