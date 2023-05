Klaviyo dépose un dossier confidentiel en vue de son introduction en bourse aux États-Unis -sources

La société d'automatisation des données et du marketing Klaviyo Inc a déposé confidentiellement vendredi des documents auprès des autorités de régulation américaines en vue d'une introduction en bourse (IPO) à New York, selon des personnes familières avec le dossier.

Les conditions de l'IPO n'ont pas encore été fixées, mais la société basée à Boston envisage de lever au moins 750 millions de dollars lors de l'introduction en bourse, a déclaré l'une des sources. Klaviyo a été évaluée à environ 9,5 milliards de dollars lors de son dernier tour de table en 2021.

Klaviyo a fait appel à des banques telles que Goldman Sachs Group, Morgan Stanley, Citigroup Inc, Barclays Plc, Mizuho Financial Group Inc et William Blair pour diriger ses préparatifs en vue de l'introduction en bourse, ont indiqué les sources.

Klaviyo et les banques n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Le Wall street Journal avait rapporté en avril que Klaviyo se préparait à une introduction en bourse.

Klaviyo, fondée en 2012 par les ingénieurs Andrew Bialecki et Ed Hallen, aide à stocker et à analyser des données pour les marques de commerce électronique, ce qui leur permet d'envoyer des courriels et des messages marketing personnalisés à des clients potentiels. (Reportage d'Echo Wang à New York Rédaction d'Anirban Sen)