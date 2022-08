La société japonaise Mizuho Securities étudie les possibilités de croissance aux États-Unis

Ses activités américaines, qui consistent principalement en des services de banque d'investissement et de négociation, représentent environ un tiers des bénéfices de la société de courtage japonaise.

Elle est également la société asiatique la mieux classée dans les tableaux de la ligue des banques d'investissement américaines pour le premier semestre de cette année, se plaçant au 12e rang pour la souscription d'actions et de titres de créance et au 18e rang pour le conseil en fusions et acquisitions, selon les données de Refinitiv.

Hamamoto a déclaré dans une interview que les entreprises cibles ou les partenaires potentiels pourraient être des sociétés de recherche, des gestionnaires d'actifs ou des banques d'investissement spécialisées dans des secteurs spécifiques.

Dans certains secteurs industriels tels que les soins de santé, Mizuho veut étendre sa couverture avec davantage de banquiers, a-t-il dit.

"Il ne s'agit pas forcément d'une fusion, mais d'une alliance commerciale", a ajouté M. Hamamoto.

Cette année, le groupe Mizuho a acquis Capstone Partners, un agent de placement de capital-investissement basé à Dallas, au Texas, qui aide les sociétés de capital-investissement à trouver des partenaires limités pour investir dans leurs fonds.

Hamamoto a également déclaré que la maison de courtage prévoit de renforcer son activité de mise en relation des investisseurs mondiaux avec les startups japonaises, qui ont suscité l'intérêt ces dernières années.

Malgré les vents contraires du marché mondial, les fonds levés par les startups japonaises au cours des six premiers mois de l'année ont bondi de 11 % par rapport à l'année précédente pour atteindre plus de 400 milliards de yens (3 milliards de dollars), selon le fournisseur de données INITIAL.

"Le segment des startups japonaises était autrefois petit, avec seulement certains investisseurs nationaux impliqués, mais cela est en train de changer", a déclaré Hamamoto.

(1 $ = 132,98 yens)