La société japonaise Mizuho va acquérir l'agent de capital-investissement américain Capstone, selon une source.

Mizuho Financial Group envisage d'acquérir l'agent de placement de capital-investissement américain Capstone Partners, selon une personne au fait de la question, le créancier japonais cherchant ainsi à renforcer ses activités de banque d'investissement. Capstone, dont le siège est à Dallas, au Texas, aide les sociétés de capital-investissement à trouver des commanditaires pour investir dans leurs fonds, ce qui permet de lever des capitaux pour les sociétés de capital-investissement, de crédit et d'infrastructure du monde entier.

À la suite de l'acquisition, Capstone passera sous le contrôle de la société holding de Mizuho aux États-Unis, où elle devrait contribuer à développer l'activité de banque d'investissement de la banque japonaise, a déclaré la personne, en refusant d'être identifiée car l'information n'a pas été rendue publique.

Mizuho ne prévoit pas de divulguer le coût de l'acquisition, a ajouté la personne.

Personne n'était immédiatement disponible pour un commentaire au bureau de Capstone à Dallas en dehors des heures de travail normales.

Mizuho, qui a eu du mal à surmonter une longue série d'erreurs de système, devrait nommer Masahiro Kihara comme prochain directeur général pour s'attaquer à ce problème.

L'achat de Capstone s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par les plus grandes banques japonaises pour acquérir davantage d'activités à l'étranger, notamment sur les marchés à croissance rapide.

Parmi les trois mégabanques, Mizuho a toutefois été plus lente à agir que ses grandes rivales Mitsubishi UFJ Financial Group et Sumitomo Mitsui Financial Group.

La nouvelle a été rapportée précédemment par le quotidien économique Nikkei.