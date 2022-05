La société japonaise SoftBank réduit ses emprunts auprès de Mizuho et Goldman Sachs.

Les emprunts du conglomérat technologique japonais auprès de JPMorgan Chase & Co ont chuté de 23% à 637 milliards de yens et ceux auprès de Goldman Sachs Group Inc ont chuté de 39% à 364 milliards de yens.

La divulgation avant l'assemblée générale annuelle du groupe le 24 juin survient après que SoftBank ait signalé une perte d'investissement record dans son unité Vision Fund en raison de la faiblesse des évaluations des valeurs technologiques.

Le fondateur et PDG Masayoshi Son, dont la rémunération annuelle est restée stable à 100 millions de yens, s'est engagé à "jouer la défense" en réduisant le rythme des investissements et en préservant les liquidités.

La rémunération du directeur financier Yoshimitsu Goto, y compris la rémunération de base, a chuté de 39% à 293 millions de yens.

Le directeur général de Mizuho, Masahiro Kihara, a déclaré que la banque n'était "pas du tout inquiète" des finances de SoftBank dans une interview accordée à Reuters le mois dernier.

(1 $ = 127,2100 yens)